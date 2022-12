A Samsung está desde o lançamento do Android 13 a disponibilizar, de forma gradual, a sua interface de utilizador One UI 5. Esta foi talvez a fase de atualizações que correu melhor à Samsung, com mais dispositivos elegíveis em menos tempo.

Para mostrar ainda mais o seu empenho, a empresa sul-coreana já afirmou que o lançamento da One UI 5 estará concluído até o final do ano.

Foi através de uma publicação no site Newsroom da Samsung que foi partilhada a informação que dá conta do processo de atualizações da One UI 5 baseada em Android 13 para os dispositivos da fabricante.

Atualmente, já muitos foram os smartphones de todas as gamas a receberem a nova One UI 5. Segundo a Samsung, este foi o lançamento mais rápido desde a história da empresa. Em concreto, a Samsung afirma que já disponibilizou esta atualização para 46 dispositivos em menos de 2 meses.

É certo que as atualizações são feitas de forma gradual e não chegam a todas as regiões ao mesmo tempo, mas a Samsung afirma que quer concluir o processo de atualizações nos próximos 4 dias, até o ano terminar.

Lista de dispositivos que já receberam a One UI 5 baseada em Android 13 Galaxy S22 series

Galaxy S21 series

Galaxy S20 series

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy A73 5G

Galaxy Tab S8 series

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy M52 5G

Galaxy M32 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A52

Galaxy S20 FE

Galaxy S21 FE

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy A71

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy M53 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy M62

Galaxy A22 5G

Galaxy F42 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy Xcover 5

Galaxy A51

Galaxy A13 5G

Galaxy M22

Galaxy A23 LTE/5G

Galaxy A22

Galaxy A32 LTE/5G

Galaxy A72

Galaxy M32

A esta lista deverão juntar-se modelos mais antigos de smartphones e tablets, com as versões de atualização terminadas até ao final do ano. Tal como já foi referido, isto não significa que os utilizadores de dispositivos mais antigos vão receber já atualização, esta deverá chegar dentro de algumas semanas.