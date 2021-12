O Android é o sistema operativo mais usado nos smartphones. Desenvolvido e mantido pela Google, tem sido a escolha para muitos fabricantes como a Samsung, entre outros. Aliás, a marca sul-coreana é das que mais impulsiona este sistema operativo. Mas poderá deixar de o usar.

Segundo alguns rumores, a Samsung vai apostar no Fuchsia.

Há muitos anos que a Samsung abraçou o Android como o sistema dos seus smartphones. Não é o único sistema que já usou, tendo algumas propostas com o Tizen, mas que acabou por abandonar. Agora tudo aponta para que possa vir a surgir mais uma alteração de peso.

Um novo rumor aponta que a empresa Coreana possa ter começado a olhar para o Fuchsia como uma alternativa para os seus smartphones. Irá abandonar o Android e abraçar esta nova proposta, fazendo dela o novo sistema que irá usar nos seus equipamentos.

Esta proximidade mão será estranha, uma vez que a Samsung já no passado recente contribuiu com código para o desenvolvimento desta nova proposta da Google. Naturalmente que falta ainda muito tempo para surgirem as primeiras propostas com este novo sistema.

O Fuchsia é um sistema que a Google está a desenvolver há algum tempo e que será dedicado a muitos tipos de equipamentos, entre eles os smartphones. Este não usa o kernel Linux e usa uma proposta própria, chamada Zircon.

Apesar de não haver ainda propostas concretas com o Fuchsia, a Google já o tem em utilização em equipamentos seus. O primeiro a receber esta novidade foi o Nest hub, que mudou de forma transparente e sem qualquer.

Caso a Google avance com o Fuchsia e deixe cair o Android, todos os fabricantes vão ter de fazer esta mudança. Ainda assim, a Samsung irá estar num lugar de destaque ao abraçar antecipadamente o que muitos consideram ser o futuro.