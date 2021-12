Onde está o Pai Natal? Acompanhe a viagem e saiba a que horas passa por sua casa

O Pai Natal saiu há poucas horas do Polo Norte para começar a fazer a sua viagem para presentear crianças de todo o mundo. Nos mapas da Google podemos acompanhar todo o percurso e, neste momento, já milhares de presentes foram entregues, mas a viagem ainda é longa.

Mostre aos seus filhos esta incrível viagem, que é ainda acompanhada por diversos vídeos e jogos para entreter os mais novos nesta noite de natal.

Onde está o Pai Natal?

O Pai Natal e os Duendes já colocaram as suas máscaras e já estão a distribuir presentes pelas crianças de todo o mundo. Em Portugal esta equipa mágica vai passar, como habitualmente, pela meia noite, mas há muitos países por onde terá que passar antes.

Pelas contas do Pai Natal, neste momento, às 10h55, já foram distribuídos mais de 18 700 000 presentes.

Todo o percurso, o número de presentes distribuídos, a hora de chegada ao nosso país, ou a outra localização, fotografias dos locais, as fotos partilhadas em direto pelo Pai Natal, são as informações diretas disponíveis no site criado pela Google Santa Tracker.

Além desta informação preciosa para partilhar com as crianças e espevitar ainda mais o espírito natalício que têm dentro delas, existem inúmeros jogos ideais para os entreter depois da ceia, até chegar o grande momento. Existem ainda vários vídeos que mostram a rotina do Pai Natal.

E claro, todas estas atividades que a Google proporciona são ótimas para toda a família!

Desejamos a todos um Feliz Natal!

A Viagem do Pai Natal