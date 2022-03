Lembra-se dos primórdios dos jogos para smartphone? Angry Birds era um dos títulos que não podia faltar e agora, o clássico, está de volta.

A Rovio lançou uma versão que diz ser uma recriação fiel do jogo original que virou febre no mundo todo... mas é paga.

Rovio Classics: Angry Birds - o clássico está de volta

Refeito do zero, Rovio Classics: Angry Birds é uma recriação fiel do jogo original que já se jogou em todo o mundo.

Com o evoluir das tecnologias associadas aos smartphones, também o jogo dos pássaros zangados foi evoluindo, com versões que são graficamente mais apelativas, com funcionalidades aprimoradas, mas cuja essência acaba por ser a mesma do jogo original.

A sobrevivência dos Angry Birds está em jogo. Vingue-se dos porcos gananciosos que roubaram os ovos deles. Use os poderes únicos de cada pássaro para acabar com as defesas dos porcos. Vai precisar de lógica, habilidade e força para superar cada fase!

É esta parte da descrição do jogo que, na verdade, dispensa apresentações.

A nova versão clássica está disponível na Play Store, não tem compras na app, não tem publicidade, mas tem um custo de 99 cêntimos, o que para muitos não será um grande investimento, para poderem reviver, ou quem sabe jogar pela primeira vez, o primeiro Angry Birds.