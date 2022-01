realme apostou no segmento dos tablets, mas já “deu um tiro ao lado” no Android

A realme é uma nova fabricante de dispositivos móveis e wearables que tem tido um crescimento incrível no mercado. Os seus smartphones, por exemplo, são máquinas que atacam o segmento de gama média a preços bastante competitivos. Além dos smartphones, o tablet foi um dos dispositivos que renasceu em 2021, muito graças às necessidades impostas pela pandemia, e também a realme apresentou o seu modelo.

O realme Pad pode ser encontrado em lojas nacionais com preços a rondar os 200/250 €, o que, combinado com as especificações faz dele um produto relativamente interessante. No entanto, a fabricante já assumiu que o Android não será atualizado... tendo o tablet sido lançado em setembro de 2021.

O realme Pad lançado em setembro de 2021

A realme lançou o seu primeiro tablet em setembro de 2021, o realme Pad. O modelo surge com o sistema operativo Android na versão 11, com realme UI desenhada para o formato.

Vem equipado com o processador Helio G80 Gaming, com Mali-G52, e ainda com RAM de 3 ou 4 GB e armazenamento de 32 ou 64 GB. O ecrã LCD é de 10,4" com resolução de 2000 × 1200 píxeis. Além disso, é uma máquina relativamente fina, com apenas 6,9mm de espessura.

A bateria é de 7100 mAh com carregamento a 18W. Inclui uma câmara frontal e traseira, ambas de 8 MP, tem Bluetooth 5.0, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, altifalantes em stereo e ainda dois microfones.

Este produto está colocado no mercado com um preço que varia entre os 200 e os 250 €, e é provável que tenha sido a escolha de muitos consumidores.

Sem Android atualizado

No entanto, com menos de 5 meses no mercado, a realme veio trazer más notícias. O tablet não será atualizado para o Android 12, que foi apresentado praticamente na mesma altura que o realme Pad.

A informação foi revelada ao site FoneArena e refere que apesar de não ser atualizado para a nova versão do Android irá continuar a receber as atualizações de segurança e desempenho habituais, por um período de tempo mais ou menos normal para estes dispositivos.

Não, o Realme Pad não será atualizado para o Android 12, mas continuará a receber as atualizações de segurança e de desempenho durante todo o ciclo de vida do software

Estando a fabricante a preparar o lançamento de um novo tablet, esta parece ser uma decisão estranha e que poderá acabar por afastar potenciais compradores.