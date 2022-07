Com tanta oferta no ecossistema Android, os utilizadores facilmente encontram o smartphone perfeito para as suas necessidades. Estes oferecem muitas especificações diferentes e até funcionalidades únicas.

Assim, todos têm um smartphone Android que mais os satisfaz, de toda a longa lista de propostas. A Antutu recolheu agora informações e tem a lista dos equipamentos mais adequados, referentes a 2022. A lista é diversificada e o líder desta lista certamente irá surpreender.

A mais recente das listas da Antutu avaliou a opinião dos utilizadores e elegeu a lista dos equipamentos Android que mais satisfazem os utilizadores. Esta coloca frente a frente qualquer smartphone que se destaque e que tenha sido apresentado.

Esta lista tem, como se pode ver, alguns destaques interessantes, a começar pelo smartphone que está no topo. Aqui temos o bem conhecido e destacado Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, um equipamento de 2020 e que ainda está a dar cartas, mesmo depois de descontinuado.

Com 96,92% de críticas positivas, o smartphone da Samsung assume este lugar de destaque. A ele segue-se o OPPO K10 5G, lançado há apenas alguns meses, em abril. Mesmo com a série K a não fazer da parte da linha principal de produtos, este modelo tem 94,33% de avaliações positivas.

A lista segue com vários modelos bem conhecidos e que mostram como o universo Android consegue satisfazer os seus utilizadores em várias áreas. Com várias configurações diferentes, têm também relações de preço variadas e ajustadas a vários patamares.

Black Shark 5 (92.35%) Honor 70 Pro (91.43%) iQOO Z5x (90.62%) iQOO Neo5 Vitality Edition (88.7%) OPPO Find X3 Pro (85.56%) Honor Magic3 Pro (87.92%) iQOO Z5 (87.91%) OPPO K9 Pro 5G (87.69%)

Fica assim claro que nem sempre os mais recentes modelos conseguem ser os mais interessantes e mais imponentes. Por vezes um smartphone com alguns anos consegue ainda satisfazer os utilizadores com tudo o que oferece, como se pode ver com o Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G.