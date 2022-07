A cada novo smartphone lançado, as marcas apostam em criar novas tecnologias, entre elas as que se focam no carregamento das baterias. Estas recebem energia de forma cada vez mais rápida, o que reduz o tempo gasto a carregar.

Todas prometem ser as mais rápidas, sem que exista um comparativo real que demonstre qual é realmente o mais rápido. A Antutu trouxe agora uma comparação muito interessante e revelou quais os smartphones Android que carregam mais depressa.

Qual serão os smartphones mais rápidos

Um dos elementos mais usados para promover os novos smartphones é o tempo de carregamento. Cada marca procura ser a mais rápido e garantir ao mesmo tempo uma vida útil para as baterias cada vez maior e sem problemas ao longo do tempo.

A comparação da Antutu, revelada agora por esta entidade de referência, comparou o tempo que cada smartphone demora a carregar. Partindo dos 5%, foi medido o tempo que demorou até que a carga máxima fosse atingida, sempre com a exploração das capacidades máximas.

Medido o carregamento do Android

A lista apresentada coloca em primeiro lugar o recém-lançado iQOO 10 Pro, que tem presente uma bateria com 4.700 mAh de capacidade e suporte ao carregamento rápido de 200W. No segundo lugar ficou o iQOO 9 Pro, que utiliza a mesma bateria do seu sucessor, mas que oferece apenas carregamento de 120W.

A lista continua com outros smartphones de outras marcas, como a Nubia, a realme e a Xiaomi. Todos eles têm tempos de carregamento que estão abaixo dos 15 minutos, um tempo que é manifestamente reduzido e extremamente rápido.

iQOO 10 Pro — 9 min e 48 s iQOO 9 Pro — 14 min e 51 s Black Shark 5 — 14 min e 53 s iQOO 7 — 14 min e 55 s Red Magic 7S Pro — 15 min e 28 s Red Magic 7 Pro Transparent Edition — 16 min e 47 s Realme GT Neo3 — 16 min e 56 s Nubia Z30 Pro —17 min e 41 s Red Magic 7 Transparent Edition — 18 min e 26 s Xiaomi 12S Pro — 19 min e 47 s

A bateria destes equipamentos está preparada

Como pode ser visto na lista acima, a diferença entre o primeiro e o último smartphone Android é de apenas 10 minutos. Esta é diferença é muito baixa, o que deixa o Xiaomi 12S Pro num patamar que se torna próximo do iQOO 10 Pro.

Estes são tempos que se colocam muito longe dos valores que até há pouco eram considerados normais. A tecnologia que as marcas colocam nestes smartphones é segura e tem evoluído de forma muito rápida ao longo dos últimos anos.