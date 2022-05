Apesar de não ser um exemplo de eficiência, a segurança do Android sempre foi uma preocupação da Google. Este sistema tem evoluído a cada nova versão, dando aos utilizador as ferramentas necessárias.

Este sistema evoluiu e agora tem uma novidade, ainda que muito discreta. A segurança do Android voltará a mudar e agora tem um novo nome. Chama-se Protected by Android e quer trazer mais segurança a todos.

Não foi de forma oficial e tradicional que a Google revelou ao mundo o novo nome da segurança do seu sistema operativo móvel. Chama-se Protected by Android e será a nova área que será dedicada a todos os elementos desta área.

A publicação de um simples vídeo no YouTube foi o que bastou para que passasse a ser esta a designação oficial desta proteção oferecida. Agrupa todas as diferentes ferramentas e unifica algo que assim está mais acessível.

No vídeo, que pode ser visto acima, é mostrado como todos os diferentes elementos de segurança estão a funcionar entre si para garantir a proteção dos utilizadores. Claro que toda esta segurança é fornecida pelos próprios smartphones.

Não sendo uma solução única, é completa com os vários elementos já disponíveis e alguns que vão chegar em breve com o Android 13. O Play Protect é algo central e essencial, mas há outros como a notificação de utilização da câmara ou do microfone.

Quem quiser saber mais sobre esta novidade, que é muito mais que apenas um nome, pode aceder ao link apresentado no final do vídeo. Nesta página, acessível neste link, podem ver em detalhe todas as funcionalidades disponíveis para os utilizadores do Android.

A Google tenta novamente criar uma nova área onde tudo o que é associado à segurança do Android. São muitos elementos, que a funcionar entre si garantem a este toda a proteção que os utilizadores e os seus smartphones precisam.