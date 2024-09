Está com problemas no Google Maps no Android? A solução é simples

Não é muito normal, mas no Android por vezes surgem problemas com as apps, que resultam de simples atualizações. A solução nem sempre é simples, mas há sempre uma forma de contornar o problema. Isso acontece agora com o Google Maps, que deixou de poder ser usado no Android. Também, mais uma vez, a solução existe e é simples de aplicar.

As últimas horas trouxeram um problema que ninguém esperava. O Google Maps está a deixar de funcionar em cada vez mais utilizadores com smartphones Android, fruto de uma atualização que foi lançada e que, aparentemente, não teve o efeito esperado.

Os relatos acumulam-se e dão conta de que Google Maps abre normalmente após tocar no ícone, mas depois fecha, sem qualquer aviso após alguns segundos. Como resultado deste comportamento, a app é inutilizável para navegar ou para encontrar qualquer informação.

Há relatos de que este comportamento acontece com a versão 11.144.x e 11.145.x do Google Maps para Android em vários dispositivos. A situação afeta tanto as compilações estáveis como a beta do Google Maps. Os relatórios são particularmente predominantes no Android 15 Beta, mas também há relatos sobre a versão estável.

Dado que esta é uma app nativa do Android, não pode ser simplesmente removida e reinstalada. Ainda assim, a solução para este problema existe e é simples. A falha surge após a instalação da última atualização, pelo que bastará removê-la.

Para isso, o utilizador só precisa de seguir alguns passos rápidos. Vai começar por abrir as Definições do Android, depois, vai aceder à opção Apps e escolher logo de seguida a app Maps. Dentro desta área, deve carregar nos 3 pontos em cima e escolher a única opção presente "Desinstalar atualizações".

A Google, entretanto deverá tratar deste problema de forma global, removendo a atualização da sua loja de apps e corrigindo a falha. Ate lá, e para que precisa de usar o Google Maps no Android, esta é a solução.