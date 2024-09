Elon Musk quer trazer o FSD da Tesla para a Europa no início de 2025

Elon Musk quer que os seus Tesla sejam completamente autónomos e que garantam aos utilizadores uma condução sem depender de ninguém, em todas as situações. Se nos EUA essa é já uma realidade, há mercados onde ainda não pode ser usado. Agora, o homem forte da Tesla revelou que quer trazer o Full Self-Driving (FSD) para a Europa e China já no início de 2025.

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirmou em inúmeras ocasiões no início deste ano que a empresa está no bom caminho para levar o FSD para os mercados na Europa e China até ao final de 2024.

No entanto, parece haver um ligeiro atraso e a conta oficial da equipa de AI da Tesla confirmada em X tudo. Revelou que este fabricante automóvel lançará provavelmente o\\\\\ FSD no primeiro trimestre de 2025.

Isto é, claro, se tudo for planeado e a Tesla obter toda a folga reguladora em ambos os mercados. Elon Musk já visitou várias vezes a China para obter luz verde do órgão governamental local, na tentativa de lançar já em setembro. Mas os planos aparentemente mudaram.

Em qualquer caso, a aprovação do FSD é importante para a empresa porque pode aumentar as vendas na Europa e na China. A Tesla vende atualmente o pacote FSD por 7500 €, enquanto o EAP (Advanced Autopilot) custa metade, mas pode pelo menos ser utilizado nos países.

Para além dos regulamentos, a Tesla pode enfrentar outras questões, em especial na China. Falamos em especial da vasta quantidade de scooters elétricas e outros meios de transporte não motorizados. Estas partilham as mesmas vias motorizadas que o resto dos veículos e o FSD pode enfrentar problemas com os das cidades chinesas movimentadas.

Se nos EUA o FSD parece ser algo já normal, o mesmo cenário tarda a tomar forma na Europa e na China. A regulamentação é claramente diferente e as entidades reguladoras querem maiores provas do sistema da Tesla e do que este poderá oferecer.