Primeiro smartphone com Android apresentado há 13 anos…

Parece que foi "ontem", mas, na verdade, já se passaram 13 após o lançamento do primeiro smartphone com o sistema operativo Android. Trata-se do T-Mobile G1, mais conhecido como HTC Dream, onde as primeiras imagens foram conhecidas em agosto de 2008.

O smartphone foi apresentado oficialmente em setembro de 2008. Quais as características que tinha?

HTC Dream - o primeiro smartphone com Android

O Android mudou muito ao longo dos últimos anos. Lançamentos anuais regulares, alguns deles bons e outros com poucas novidades, ajudaram o sistema operativo a amadurecer muito.

Às vezes, é bom "olhar para trás" e lembrar como as coisas eram quando ainda estávamos no início do mundo dos sistemas operativos móveis. Há 13 anos era conhecido o HTC Dream, o primeiro smartphone com sistema operativo Android.

O T-Mobile G1, também conhecido como HTC Dream, tinha boas especificações para altura. O smartphone integrava um SoC MSM7201A da Qualcomm, com um único núcleo ARM11 a 528 MHz. A GPU era uma Adreno 130.

Resumo das especificações do HTC Dream

Dimensões : 117.7 x 55.7 x 17.1 mm

: 117.7 x 55.7 x 17.1 mm Peso : 158 gramas

: 158 gramas Processador : Qualcomm MSM7201A a 528 MHz

: Qualcomm MSM7201A a 528 MHz Sistema Operativo : Android

: Android Memória : 192MB de RAM, 256MB de ROM

: 192MB de RAM, 256MB de ROM Redes : GSM: 850/900/1800/1900 MHz GPRS/EDGE UMTS 1700/2100 MHz

: GSM: 850/900/1800/1900 MHz GPRS/EDGE UMTS 1700/2100 MHz Internet : HSDPA a 1.8/3.6/7.2 Mbps (3G)

: HSDPA a 1.8/3.6/7.2 Mbps (3G) Ecrã : Táctil TFT de 3.2” até 65 mil colores e resolução HVGA de 320 x 480px

: Táctil TFT de 3.2” até 65 mil colores e resolução HVGA de 320 x 480px Câmara : 3.1 megapíxeis, sem gravação de vídeo

: 3.1 megapíxeis, sem gravação de vídeo Reprodução de áudio: AAC, AAC+, AMR-NB, MIDI, MP3, WMA, WM

AAC, AAC+, AMR-NB, MIDI, MP3, WMA, WM Reprodução de vídeo: H.264, 3GPP, MPEG4

H.264, 3GPP, MPEG4 Teclado : QWERTY completo

: QWERTY completo Mail : Suporte para Push-Mail

: Suporte para Push-Mail Extras : Acelerómetro Fácil acesso a aplicações Google : * Maps (inclui vista satélite, traffic, e street views) * Gmail * YouTube * Calendar * Google Talk

: Acelerómetro : * Maps (inclui vista satélite, traffic, e street views) * Gmail * YouTube * Calendar * Google Talk Conectividade : WiFi 802.11 b/g Bluetooth 2.0 + EDR MiniUSB GPS

: WiFi 802.11 b/g Bluetooth 2.0 + EDR MiniUSB GPS Ranhura de expansão : microSD/microSDHC (até 8GB)

: microSD/microSDHC (até 8GB) Bateria : Ion Lítio de 1150 mAh

: Ion Lítio de 1150 mAh Autonomia (WCDMA) em utilização até 350 minutos, em espera até 402 horas

(WCDMA) em utilização até 350 minutos, em espera até 402 horas Autonomia (GSM) em utilização até 406 minutos, em espera até 319 horas

(GSM) em utilização até 406 minutos, em espera até 319 horas Cores: Branco, negro, castanho

Passados 13 anos, o sistema operativo Android está muito mais completo e funcional, e as características dos smartphones evoluíram significativamente. O futuro deste tipo de equipamentos é incerto, podendo até em poucos anos desaparecerem do mercado (pelo menos no formato que conhecemos).

