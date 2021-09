Médico usa câmara do iPhone 13 Pro para tirar imagens macro dos olhos de paciente

É uma nova linha de utilização de uma funcionalidade que acaba de chegar aos produtos da Apple. Um médico americano, de San Diego, descobriu que o modo macro nos novos modelos do iPhone 13 Pro da Apple pode ser útil na monitorização do tratamento de doenças oculares.

É curioso como este tipo de funcionalidades podem ser usada para lá do objetivo principal, mas é uma forma de aumentar o leque de oportunidades. Este médico conseguiu "ver mais longe e mais perto".

Fotos em modo macro dos smartphones podem ser úteis na oftalmologia

A Apple só agora colocou disponível a captação de imagens em modo macro. Os novos iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max tiram partido da câmara Ultra grande angular para conseguirem focar a uma distância de apenas 2 centímetros. O resultado efetivamente são imagens muito interessantes de pormenores que, a olho nu, não nos apercebemos.

Numa publicação no LinkedIn, feita nesta quarta-feira, o Dr. Tommy Korn, oftalmologista e especialista em inovação digital em saúde na Sharp Healthcare em San Diego, disse que está a usar um iPhone 13 Pro Max para tirar imagens macro dos olhos de um paciente.

Korn acrescentou que ficou "impressionado" com o desempenho da câmara. O oftalmologista acrescentou que o iPhone 13 Pro Max pode "inovar o cuidado da visão do paciente e a telemedicina", e disse que está ansioso para ver onde a tecnologia vai.

O médico também partilhou algumas imagens do iPhone 13 Pro Max em uso durante o tratamento de um dos seus pacientes que está em processo de recuperação de uma abrasão num transplante de córnea. O iPhone foi usado para tirar imagens para vigiar a recuperação do paciente.

Doenças oculares: Médicos poderão dar novo uso ao modo macro do iPhone 13 Pro

Esta "novidade" levou outros colegas de profissão a dar a sua opinião. O optometrista Dr. Jeffrey Lewis também disse que a câmara do iPhone 13 Pro Max poderia ser "mais uma maneira de impressionar, gerir e cultivar relacionamentos de longo prazo com os nossos pacientes".

O médico Tommy Korn de facto descobriu uma nova abordagem para o modo macro e até brincou com a situação

PS: esta 'câmara Pro' também inclui uma aplicação de telefone!"

No iPhone 13 Pro e no iPhone 13 Pro Max, pode tirar fotografias e gravar vídeos macro com a câmara com ultra grande angular.

Para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo macro, abra a aplicação Câmara, aproxime-se do objeto da fotografia (até 2 cm de distância) e a câmara permanecerá focada automaticamente.

Além das várias aplicações de saúde e bem-estar do Apple Watch, o iPhone 13 Pro poderá também ter outra utilidade na monitorização da saúde ocular dos pacientes.

