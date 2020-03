No mercado dos automóveis, quase todos os fabricantes estão já a equipar os seus automóveis de série com as plataformas Android Auto e Apple Car.

No entanto, tem surgido uma dúvida a muitos utilizadores da ferramenta Android. Porque é que o Bluetooth continua ligado mesmo depois de se conectar o cabo USB?

Estamos a chegar a uma altura em que os automóveis começam a tornar-se uma extensão dos nossos smartphones. Além da evolução dos sistemas de infoentretenimento dos próprios carros, começa a ser quase obrigatório o suporte ao Android Auto e ao Apple Car.

Estes sistemas permitem fazer um espelho dos nossos smartphones nos ecrãs dos carros, fazendo com que consigamos utilizar várias das aplicações que temos instaladas, ouvir música armazenada no smartphone ou por streaming, utilizar o assistente pessoal, receber notificações ou utilizar a aplicação de mapas.

Se no caso do Apple Car toda a operação é feita sem fios, no caso do Android Auto esta é ainda uma operação dependente de uma ligação por cabo, estando a conexão sem fios limitada a um pequeno número de automóveis e dispositivos.

Muitos utilizadores do Android Auto já repararam certamente que, mesmo utilizando o cabo USB para conectar ao veículo, que a ligação bluetooth entre o carro e o smartphone se mantém, impossibilitando a conexão com outros dispositivos. Se alguma vez se perguntou porque isto acontecia, damos-lhe agora a explicação.

Porque é que a ligação por USB ao Android Auto mantém o Bluetooth conectado?

Esta característica do Android Auto deve-se à forma como este foi desenvolvido. Tecnicamente, a ligação de Bluetooth não possui de largura de banda suficiente para disponibilizar áudio e vídeo à plataforma. Assim, a Google limitou este tipo de conexão a chamadas telefónicas através do protocolo de mãos livres (conhecido por HFP ou Hands Free Protocol). Assim, mesmo que ligue o cabo USB ao seu smartphone, esta será sempre a conexão utilizada para as chamadas telefónicas.

Para o restante áudio, o canal escolhido pela Google é o USB, uma vez que permite uma transmissão com qualidade equiparada à de CD, necessitando assim de uma maior largura de banda para esta tarefa.

Assim, quando ligamos o cabo para conexão ao Android Auto temos dois tipos de ligação que têm de ser estabelecidas obrigatoriamente para esta plataforma funcionar. O Bluetooth para tudo o que é chamadas telefónicas e USB para transmitir o vídeo e o restante áudio.

Com a expansão da ligação sem fios no Android Auto, esta é uma realidade que se deverá alterar, uma vez que toda a ligação passa a ser feita por Wi-fi, ligação esta que não sofre as limitações de banda do Wi-fi e que já é suficiente para a transmissão de todo o tipo de dados necessários.