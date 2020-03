Os robôs aspiradores têm vindo a ganhar espaço nas nossas casas, sendo um dos gadgets que mais ajudam nas tarefas domésticas. No entanto, também os aspiradores verticais, pela sua praticidade, versatilidade, arrumação e potência, são cada vez mais procurados.

Respondendo a esta procura, selecionámos 5 aspiradores (robôs e verticais) a preços considerados justos e recém-chegados ao mercado.

Robôs aspiradores

Viomi V2 Pro

O Viomi V2 Pro apresenta-se com um sistema de limpeza com água e aspiração. Como tal, este modelo inclui um tanque de água que permite ainda que seja feito um controlo da quantidade de água que é utilizada.

Ao nível de aspiração, permite uma sucção máxima de 2100 Pa. Além disso, o mapeamento é feito de forma a ser controlado depois via app.

O aspirador inteligente Viomi V2 Pro está disponível por cerca de 340 €, já com portes, utilizando o código de desconto 20GKBMA02. O envio é feito a partir da Europa, sem taxas adicionais.

Xiaomi Viomi V2 Pro

Roborock S5 Max

A Roborock é uma marca que se destaca neste segmento e o seu novo S5 Max apresenta-se com um design de mopa redesenhado e que se distingue da concorrência. Como tal, o utilizador, além de contar com uma aspiração com um poder de sucção de 2000 pa, ainda poderá efetuar uma limpeza com água.

Segundo a marca, o tanque de água é de 290 ml e permite a limpeza de uma área de cerca de 200 metros quadrados. Além disso, ainda conta com um sistema dispensador de água inteligente. Mas há mais, o aspirador tem a capacidade de reconhecer carpetes e tapetes, evitando-os sempre que estiver a utilizar a mopa.

Claro está, tudo isto está ligado ao smartphone e às funcionalidades de mapeamento.

O aspirador robô Roborock S5 Max está disponível em pré-venda, por cerca de 410 €, utilizando o código de desconto GKBS5M459.

Roborock S5 Max

Aspiradores verticais

JIMMY JV65 e JV63

Do ecossistema Xiaomi podemos destacar alguns produtos JIMMY. Um deles é o JV65. Uma das melhores especificações destes aspiradores verticais prende-se com a versatilidade que oferecem.

A aspiração do chão é, evidentemente, a sua principal função. No entanto, graças aos inúmeros acessórios, pode ser utilizado na limpeza dos estofos do carro, do sofá, tetos, cortinados, colchões, entre tantas outras aplicações.

Além disso, estamos perante um equipamento sem fios, alimentado por bateria, o que é algo fantástico na utilização. Neste caso, com uma autonomia de 70 minutos.

O JV63 apresenta-se com a mesma versatilidade, no entanto, é ligeiramente inferior nalgumas especificações.

O aspirador vertical JIMMY JV65 está disponível por 226 €, utilizando o código de desconto JV65ONLY20, e o JIMMY JV63 por 180 € com o código de desconto 4J6OFYHH. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

JIMMY JV65

JIMMY JV63

Xiaomi Dreame V9

Por fim, a sugestão vai para o Dreame V9, também ele uma opção dentro do ecossistema Xiaomi. Este quinto destaque vem também com vários acessórios, adaptando-se às mais diversas necessidades de aspiração.

Tem um poder de sucção de 20000 pa e uma bateria que lhe dá uma autonomia de 60 minutos.

O Dreame V9 está disponível por 182 €, utilizando o código de desconto 20GKBMA02. Também este tem o envio gratuito e sem taxas adicionais.

Xiaomi Dreame V9