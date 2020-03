Para além de ser uma ferramenta de comunicação, o WhatsApp é usado pela maioria como uma forma de conversar em grupos. Estes são criados para qualquer tema ou conjunto de pessoas com interesses comuns.

Para muitos chega a ser a razão para estar no WhatsApp, podendo assim partilhar com os amigos, em grupo e de forma mais descontraída todas as mensagens. Esta componente do WhatsApp em breve vai mudar, com novas formas de trazer gente para os grupos.

Uma novidade muito interessante para o WhatsApp

O WhatsApp tem estado muito ativo no que toca a novidades. Se a maior e mais importante delas é mesmo o dark mode, que está já disponível para todos, outras têm surgido focadas noutras áreas igualmente importantes para os utilizadores.

É nas versões de testes das apps móveis deste serviço que estas melhorias são sobretudo descobertas, apresentadas e testadas. Depois destas avaliações, são promovidas e passam a estar disponíveis na versão principal e acessível a todos os utilizadores.

Ora foi nessa versão de testes que surgiu mais uma novidade do WhatsApp. Esta está associada aos grupos e vai facilitar a inclusão de novos membros, em especial para quem não tem os contactos presentes. Passa a poder ser feito o convite por um simples código QR.

Nas configurações de cada grupo, na área de convite por ligação, passa a existir igualmente uma nova opção presente. O nome revela tudo o que há a saber, sendo mais uma forma de convidar novos utilizadores para o grupo.

O código QR vem complementar as propostas já existentes, que se baseavam num link. Este podia já ser enviado via WhatsApp, copiado ou partilhado, passando agora a ser convertido num destes códigos diretamente na app. O convidado só precisa mesmo de apontar a câmara do smartphone e entrar.

Provavelmente esta novidade chegará em breve e será também a forma da câmara do WhatsApp poder ser usada. Por agora só lê os códigos da versão web, passando a poder ler também os dos grupos deste serviço. Esta é uma novidade útil e de extrema facilidade para trazer gente para os grupos do WhatsApp.