Pokémon Go vai deixar de ser compatível com Android de 32 bits

O popular jogo Pokémon Go anunciou que vai remover o suporte da aplicação para smartphones Android com processadores de 32 bits. Esta é uma decisão que irá certamente afetar muitos equipamentos e jogadores, sobretudo aqueles que já vão avançados no jogo.

Quando surgiu, em 2016, o jogo rapidamente conquistou fãs por todo o Mundo, numa procura louca e frenética pelas ruas, à caça das centenas de figuras.

Pokémon Go vai terminar com suporte para Android de 32 bits

Estas não são nada boas notícias para os utilizadores que têm um smartphone Android um pouco mais antigo.

O jogo Pokémon Go anunciou publicamente que vai deixar de dar suporte aos equipamentos Android com processadores de 32 bits. Esta alteração vai acontecer já na próxima atualização da aplicação, que deverá ser lançada no mês de agosto de 2020.

Assim, após essa data a Niantic, empresa responsável pelo jogo, vai deixar de permitir que o Pokémon Go esteja disponível para smartphones Android com essa característica.

Como seria de esperar, esta decisão vai afetar muitos equipamentos Android, assim como milhares de jogadores espalhados pelo Mundo inteiro. Será certamente um balde de água fria para os fãs do jogo que se encontram em níveis já avançados do mesmo.

Esta mudança vai ocorrer de forma gradual, e os equipamentos com sistema operativo da Google mais afetados serão os lançados antes de 2015. No entanto, a Niantic fez questão de nomear alguns modelos como exemplo, referindo que a lista não é assim tão extensa:

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3 e J3

Sony Xperia Z2 e Z3

Motorola Moto G de 1ª geração

Vários equipamentos Android lançados antes de 2015

Em suma, após a atualização, o jogador deixará de ter acesso à conta, ao PokéMoedas e aos vários itens das suas conquistas. Caso o utilizador queira continuar a jogar, deverá aceder à sua conta noutro smartphone onde o Pokémon Go seja suportado.