Pixel 9 traz app dedicada à previsão do tempo ao Android 15 mas já todos a podem testar

A Google deverá lançar a série Pixel 9 na próxima semana no evento Made By Google, a 13 de agosto. Agora, e antes da estreia oficial no Android 15, a aplicação Weather foi divulgada, dando-nos uma visão clara desta nova proposta dedicada e que muitos pediam há muito à Google.

App dedicada à previsão do tempo ao Android 15

São muitos os rumores que falam de uma mudança da Google no Android 15. O conhecido sapo verde que sempre acompanhou este sistema irá ter uma app dedicada e pronta a dar a todos a previsão do tempo. Esta deverá chegar pré-instalada e separada, com características melhoradas com o Pixel 9. A app Weather, que fazia parte da aplicação Clock, surge agora separada e pode sre acedida na gaveta de aplicações.

A parte boa é que não precisa de um telefone Pixel 9 para utilizar esta nova app Weather. Pode instalar desde já a aplicação no seu dispositivo Android, caso tenha a versão 14 deste sistema. Note que, como esta não é a versão final da aplicação, pode haver algumas falhas ocasionais, mas podem ser facilmente corrigidas limpando a cache da aplicação.

Chega com o Pixel 9 mas todos podem testar

Curiosamente, a aplicação Weather não tem widgets meteorológicos, mas está disponível na app Google. Espera-se também que esta aplicação seja disponibilizada para modelos Pixel mais antigos no futuro. Quando instalada, a app mostra um ícone com um sol com uma textura e uma nuvem sobre um fundo azul.

Ao iniciar a aplicação, ser-lhe-á perguntado se deseja receber notificações meteorológicas. A aplicação solicitará permissão de localização para fornecer atualizações do tempo em tempo real para a sua área. Ao visualizar o tempo de uma cidade, todos os cartões, exceto a previsão horária, podem ser reorganizados.

Pixel Weather is nice as is but wait until you hear about the upcoming AI Weather Summaries in it, and the Weather map too 🙂 — Dylan Roussel (@evowizz) August 7, 2024

Aplicação muito simples de usar, mas rica em dados

Tocar no avatar do seu perfil permite-lhe alterar as unidades de temperatura e o tema (claro ou escuro). Há quem avance que a aplicação Weather introduzirá uma funcionalidade chamada “AI Weather Summaries”, que deverá ser uma espécie de mapa meteorológico.

Pode obter a aplicação Pixel 9 Weather no APK Mirror e simplesmente fazer o sideload da aplicação para verificar as características. Assim, pode testar já de forma antecipada a nova casa do conhecido sapo do tempo da Google, num local dedicado e com muita informação importante.