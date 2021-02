A corrida dentro do universo Android é, por norma, por conseguir um smartphone mais poderoso que a concorrência. Os fatores são vários e muitas variáveis estão presentes, para assim dar ao utilizador o mais adequado e que precisa.

Com relatórios mensais, a Antutu volta a mostrar como esteve o cenário no passado mês de janeiro de 2021. Assim, conheça quais os smartphones mais poderosos que estavam no mercado e que podem atualmente ser escolhidos como os equipamentos de eleição.

Janeiro trouxe algumas mudanças importantes na lista da Antutu. Mais do que marcas de smartphones, esta é atualmente uma montra do que os fabricantes de SoCs andam a apresentar e a ter disponível. As diferenças vão depois nos pormenores e nos extras que agregam.

Assim, e para o primeiro mês de 2021, o topo da lista está entregue ao novo Xiomi Mi 11. Este é o primeiro smartphone a ter presente o novo SoC da Qualcomm, o Snapdragon 888. Consegue assim destronar o Huawei Mate 40 Pro, com o seu Kirin 9000.

A lista segue depois com o ROG Phone 3 e o seu Snapdragon 865 Plus. Este tem conseguido manter-se firme na 3ª posição. É daqui para baixo que temos os 3 Samsung S21, com o SoC Exynos 2100. O resto da tabela é preenchida com smartphones com o SoC Snapdragon 865 e 865+.

No campo da gama média o cenário muda de figura e a Huawei mantém-se no topo com vários modelos. Estes estão equipados com o SoC Kirin 985, sendo da Honor e da Huawei. A terceira posição está entregue ao Redmi 10X 5G com o seu MediaTek Dimensity 820.

A grande parte seguinte da lista é então preenchida com o SoC de entrada de gama da Qualcomm, o Snapdragon 750G e 765G. Embora o Mi 10i seja o único modelo incluído recentemente, há seis modelos Mi na lista.

Como muitas vezes é referido, a lista da Antutu é apenas representativa de momentos de testes controlados e não do dia a dia. Ainda assim, consegue revelar o que cada smartphone pode oferecer ao utilizador e como este se comporta face à concorrência.