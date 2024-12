Os Google Pixel já conseguem alertar quando estão demasiado quentes

A Google parece ter uma surpresa para os seus smartphones. Uma novidade agora descoberta veio mostrar que os Pixel podem de agora em diante mostrar a sua temperatura e assim revelar se estão ou não demasiado quentes. A ideia é ajudar os utilizadores a detetar problemas e a resolvê-los.

Os utilizadores do Google Pixel têm normalmente de instalar uma app de terceiros para ver a temperatura do smartphone. Felizmente, a Google está agora a lançar uma atualização da aplicação dedicada à resolução de problemas Pixel, que oferece leituras de temperatura do dispositivo ao vivo.

Agora foi detetado, passou a ser possível obter medições de temperatura do dispositivo em direto após uma atualização do serviço Pixel Troubleshooting (versão 1.0.693922709). A atualização não está ainda generalizada na Play Store, mas esta deverá estar a ser distribuída de forma gradual para todos os Pixel.

A funcionalidade pode ser encontrada tocando em Definições > Bateria > Diagnóstico da bateria > O telefone está demasiado quente. Esta informação muda a oferta anterior, que se limitava a dar informações genéricas sobre como resolver o problema de um Pixel demasiado quente. Agora é vista a informação em tempo real.

Do que foi visto, a funcionalidade está disponível no Pixel 6 e modelos mais recentes, com exceção do Pixel Tablet. Os testes revelaram que poderá ser usado no no Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro e Pixel 9 Pro XL. É assim uma proposta que se torna generalizada para os smartphones da Google.

Esta nova informação é uma adição importante para os utilizadores. As medições nativas da temperatura dos dispositivos nos smartphones Pixel são uma novidade, uma vez que os dispositivos da Google não tinham uma forma fácil de visualizar as leituras de temperatura. Esta especialmente importante para os dispositivos Pixel, dada a sua reputação de aquecer.

A nova funcionalidade também surge depois muitos testes terem revelado que a série Pixel 9 ainda funciona mais quente do que os seus antecessores. Assim, e em caso de problemas, os utilizadores vão poder confirmar se os seus equipamentos estão com a temperatura acima do esperado e assim, demasiado quentes.