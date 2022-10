Os 5 melhores jogos para jogar em outubro no seu Android

Todos os meses são adicionados vários jogos novos à Play Store da Google. Para ajudar a encontrar as melhores opções e novidades, é feito todos os meses um top dos melhores para Android.

Prepare o seu smartphone para jogar muito neste mês de outubro.

Jogo em foco no mês outubro: Railbound

Railbound é o jogo escolhido pela equipa de editores da Google Play para este mês de outubro como o jogo em foco.

O jogo em foco conquistou os corações dos editores devido aos gráficos impressionantes, jogabilidade intuitiva ou pura diversão simplista. Vai gostar certamente da escolha deste mês.

Railbound é um quebra-cabeça relaxante sobre dois cães que partem numa viagem de comboio pelo mundo. O jogador tem como desafio ligar e desligar trilhos em diferentes cenários, com mais de 150 enigmas por desvendar.

Kinja Run

Kinja Run é um jogo que coloca um corajoso gato Ninja a percorrer um caminho cheio de monstros. É um jogo de progressão, fácil de controlar e de dominar.

O jogo é gratuito, mas tem compras dentro da app.

Habby

Gratuito

The Walking Dead: All-Stars

Baseado na série The Walking Dead, o jogo para Android vai colocá-lo no mundo pós-apocalítico, onde os caminhantes e os sobreviventes vão lutar uma vez mais. A progressão é relativamente fácil.

Este é um jogo com violência, pelo que é limitado a maiores de 16 anos e tem compras dentro da app.

Among Gods! RPG Adventure

Como protetor dos humanos, o poder do Deus da Luz caiu em declínio enquanto o do Deus das Trevas começou a subir. Esta é a premissa inicial do jogo Among Gods! RPG Adventure, onde a Terra, à beira da destruição, espera por si para ser o salvador, para lutar ao lado de heróis lendários e treiná-los para serem ainda melhores.

quadline

Mova as linhas pelas células para as colocar em slots específicos. Gire, mova, empurre ou teletransporte-os e use outras ferramentas de jogo para resolver quebra-cabeças divertidos.

O quadline conta com mais de 140 níveis projetados individualmente com base em 9 mecânicas principais e com as suas combinações.