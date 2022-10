Tal como as restantes marcas do universo Android, a OnePlus também tem o seu OxygenOS 13 a ser preparado. A marca quer assim chegar ao Android 13 e disponibilizar para o máximo de equipamentos.

A OnePlus deu agora um passo importante e esclareceu muito. Apresentou a sua linha cronológica para a chegada do OxygenOS 13 e assim garantiu a atualização dos seus smartphones, que vai chegar muito em breve.

O interesse na chegada do Android 13 tem sido grande, com algumas marcas a ter já as suas versões acessíveis. A OnePlus não quis ficar atras e por isso tem já várias versões beta do OxygenOS 13 a ser disponibilizadas.

Para mostrar como será o futuro e como esta versão vai chegar, a OnePlus apresentou agora o seu plano e o seu cronograma para a chegada do OxygenOS 13. Numa simples preparação, mostrou como esta versão vai ser distribuída e por que smartphones.

Como é revelado, alguns modelos em alguns mercados já têm esta versão a ser testada de forma exaustiva, para corrigir problemas. A versão final está planeada, mas dependerá sempre de problemas que venham a ser detetados ao longo dos testes e dos desenvolvimentos.

Ao mesmo tempo, e para mostrar que está a cumprir a sua preparação, o OnePlus 10T recebeu também a nova versão para ser avaliada. Assim, este smartphone precisa apenas de 5,5GB de armazenamento e 30% de bateria para ver o OxygenOS 13 instalado.

Tal como muitas outras versões, esta ainda não está perfeita e tem alguns problemas identificados. Ainda assim pode ser usada sem problemas e abre caminho para que seja avaliada de forma exaustiva para se corrigirem as falhas existentes.

Este é um passo de gigante que a OnePlus dá, rumo à versão final do OxygenOS 13. A marca vai acelerar os seus desenvolvimentos se muito em breve espera-se que a versão final esteja a chegar. No caso do Nord N20 SE sabe-se que será já na primeira metade de 2023.