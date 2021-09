Com uma presença constante, o smartphone Android ou iOS é uma ferramenta que adaptámos para usar no dia a dia. Assume um papel essencial e são responsáveis por tarefas que o utilizador delega e que não quer ter de recordar ou responsabilizar-se.

Uma dessas funções é mesmo a de despertador, com apps preparadas para esse fim. A própria Google tem essa função na app Relógio, mas agora tem tido problemas. As queixas crescem e os relatos mostram que o despertador do smartphone simplesmente não tem tocado.

Não são normais os problemas nas apps Android, ainda mais as que estão à responsabilidade da Google. Claro que existem, mas a gigante das pesquisas tendencialmente trata destas com muita celeridade e afetando o mínimo de utilizadores.

É precisamente o oposto disto que está a acontecer com a app Relógio e com a sua função de despertador. A Internet está a ficar inundada de queixas que relatam que o despertador desta app simplesmente não toca, o que traz sérios problemas para os utilizadores.

Este problema parece estar a levar também os utilizadores a darem uma avaliação de 1 na Play Store e à submissão de críticas muito negativas. As razões para a sua existência ainda não são conhecidas, com utilizadores a apontarem o dedo ao Spotify e outros a apostarem no modo Não Incomodar do Android.

Alguns utilizadores que reportaram o problema descreveram que o alarme falha, apresentando depois essa mesma mensagem. Outros descreveram que o smartphone ainda vibra, mas por alguns segundos, sendo depois desativado o despertador de forma automática.

Existem também várias soluções, mas nenhuma parece reunir um consenso geral e garantir que o problema é eliminado. Resta mesmo esperar por uma solução da Google para a sua app Android, para assim o problema ser eliminado de forma definitiva.

Uma vez que este problema deverá ter chegado com uma das atualizações recentes, a Google deverá resolvê-lo da mesma forma. A correção está já a ser preparada e deverá ser lançada em breve para os utilizadores, trazendo de volta o alarme funcional ao Android