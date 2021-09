Chinesa SMIC vai investir quase 9 mil milhões de dólares numa nova fábrica em Xangai

No que respeita às fabricantes de componentes, sabemos que as gigantes Intel, Samsung e TSMC já têm planos para alargar a sua capacidade de produção, seja através de novas fábricas, quer também de novas estratégias e clientes.

Segundo as últimas informações, também a fabricante chinesa SMIC vai investir perto de 9 mil milhões de dólares numa nova fábrica de chips em Xangai.

SMIC investe perto de 9 mil milhões em fábrica de chips na China

De acordo com as mais recentes notícias, a chinesa Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) vai investir 8,87 mil milhões de dólares para a construção de uma nova fábrica de chips em Xangai.

A informação foi revelada nesta sexta-feira (3) e mostra então os projetos da gigante tecnológica para expandir a sua capacidade de produção, especialmente enquanto o setor atravessa uma acentuada e global escassez de chips. Esta falta de componentes tem afetado praticamente todos os mercados, como o automóvel, chips gráficos, processadores, smartphones, computadores, etc.

De acordo com a SMIC, esta vai construir uma nova linha de produção com capacidade mensal de 100.000 wafers de 12 polegadas. A fábrica ficará localizada na Free Trade Zone (FTZ), em Lingang, na região de Pudong, em Xangai.

As instalações vão-se focar na fundição de circuitos integrados e serviços de tecnologia relacionados com o processo de 28nm+. Para além disso, a fabricante vai contar com uma parceria joint venture com a Lingang FTZ, sendo que já adiantou que está à procura de mais investidores na empresa que tem um capital social de 5,5 mil milhões de dólares. Na mesma zona existem outras fábricas pertencentes à Contemporary Amperex Technology Co Ltd e à Tesla.

A SMIC é a maior fabricante de chips da China e é apoiada parcialmente pelo governo chinês. Conta com fábricas na China continental e escritórios nos EUA, Itália, Japão e Taiwan. Esta expansão da produção de componentes vai reforçar ainda mais os objetivos do país asiático de ter 100% dos seus chips produzidos nacionalmente.

