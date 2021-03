O Assistente Google quer a sua ajuda para se tornar ainda mais eficiente

A Google tem procurado melhorar o seu assistente e torná-lo ainda mais inteligente. Para isso tem criado novas funcionalidades e novas opções, trazendo esta ajuda para ainda mais áreas e para mais equipamentos.

Numa tentativa de o tornar ainda mais eficiente, a Google quer agora a ajuda dos utilizadores. Criou uma forma de recolher dados de ativação incorreta e perde aos utilizadores que partilhem essa informação, ainda que de forma anónima.

A Google quer os dados dos utilizadores

Certamente que os utilizadores do Assistente da Google já se depararam com situações anormais. Esta ajuda do Android tende a ser ativada sem qualquer intervenção e sem que a conhecida frase Ok Google seja proferida no espaço próximo.

Este é infelizmente um comportamento conhecido e que a criadora do Android quer eliminar de forma permanente. Para isso criou uma forma aprendizagem de federação, que consegue recolher dados e alimentar as estruturas da Google para assim as ensinar.

Assistente vai ficar muito mais eficiente

Para ajudar nesta aprendizagem, a Google precisa agora dos utilizadores e dos seus dados. Assim, passou a ter uma nova opção presente nas configurações do seu assistente. Esta, denominada “Help improve Assistant”, grava o áudio do utilizador para o poder usar na aprendizagem.

Claro que a questão sobre a privacidade volta aqui a ter um ponto muito importante. Estes são dados do utilizador e a Google deverá ter um cuidado extra. Assim, garante que toda a informação está sempre limitada ao smartphone e nunca passará totalmente para os servidores da empresa.

Aprendizagem federada para fornecer os dados

Há ainda a certeza de que os dados após processados acabam por ser eliminados. Estes são apagados do smartphone ao fim de 63 dias ou quando deixam de ser necessários. Há ainda a possibilidade de desligar esta opção e remover de imediato os dados.

Esta novidade está agora a ser alargada aos smartphones Android e em breve estará disseminada. É de adesão voluntária e permitirá ao Assistente da Google ser mais eficiente com o passar do tempo. Segue outros produtos da marca que há algum tempo que usam a aprendizagem federada, com sucesso.