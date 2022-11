As apps são atualmente uma das componentes mais importantes nos smartphones Android. São estas que trazem os extras aos equipamentos e que os utilizadores usam para comunicar para fora da sua esfera mais direta.

Para garantir que todas funcionam de forma perfeita no Android, há uma novidade a caminho deste sistema. Em breve, e em caso de problemas, o sistema da Google vai passar a alertar quando as apps precisarem de ser atualizadas nos smartphones.

Mesmo com um sistema atualizado, os problemas podem chegar a qualquer app Android e assim ter impacto na sua utilização. A razão pode ter várias origens e importa aos utilizadores perceber como podem resolver a sua situação anormal.

A Google quer dar uma ajuda neste caso e tem preparada uma medida simples, mas ao mesmo tempo demasiado óbvia para ser ignorada. Deveria ser a primeira opção a tomar, mas na verdade, nem sempre os utilizadores acabam por se recordar deste passo.

There's a neat feature coming soon to the Google Play Store according to the "What's new in Google System Updates" page. Starting in version 33.2, the Play Store will prompt users to install the latest update for an app that's crashing (obviously only if an update is available). — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 16, 2022

O que falamos é da verificação se existe uma nova atualização da app que está a dar problemas. Em breve, e no caso de uma app que esteja a falhar demasiadas vezes, o Android irá verificar a existência de novas versões e alertar o utilizador.

Com esta informação, o utilizador poderá depois tratar do problema com a simples atualização da app através da Play Store. Na maioria dos casos, esta solução acaba por resolver o problema e a app volta a funcionar da forma normal.

Relevant strings within the latest Google Play Store app:



"Update the app to fix crashes"



"The app stopped working, but the latest update for the app may fix the issue. Install the update and then open the app again. If you want to update later, go to %1$s in Google Play." — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 16, 2022

Esta novidade foi apresentada pela Google na lista de novidades da Play Store para a mais recente atualização. Irá chegar aos utilizadores muito em breve e assim ajudar a resolver muitos dos problemas que são simples de tratar e eliminar.

A Google dá assim aos utilizadores uma ferramenta simples e que será extremamente útil para resolver a maioria dos problemas. A procura de atualizações é algo básico e muitos ignoram como uma solução para a maioria dos problemas.