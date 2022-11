Mais do que as ferramentas de publicação no Twitter, existem formas de comunicar diretamente entre os utilizadores. Estas são uma maneira de serem partilhadas informações que acabam por não ser tornadas públicas.

O Twitter quer alargar a sua utilização e por isso procura dar-lhe ainda mais novidades e tornar as mensagens diretas ainda melhoras. A próxima alteração pode vir com algo muito simples, como a cifra de ponto a ponto, que tornará tudo mais seguro.

O comando de Elon Musk no Twitter parece estar a ter alguns pontos positivos para esta rede social. Para além de toda a confusão que tem sido vista, e que poderia ser dispensada por todos os utilizadores, há novidades a caminho e que podem melhorar o que os utilizadores têm acesso.

A prova disso veio de uma conhecida investigadora desta e de outras apps, Jane Manchun Wong. Segundo o que revelou numa publicação, a app do Twitter dedicada ao Android apresenta código que mostra que em breve as mensagens diretas vão ser cifradas.

Twitter is bringing back end-to-end encrypted DMs



Seeing signs of the feature being worked on in Twitter for Android: https://t.co/YtOPHH3ntD pic.twitter.com/5VODYt3ChK