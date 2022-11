A partilha de contas do Netflix tem sido um problema grande para a empresa. Esta quer acabar com esta prática e trazer os utilizadores para novas contas dedicadas e sem qualquer problema com este serviço de streaming.

Agora tem prepara uma nova funcionalidade, que dá aos utilizadores o controlo completo de quem está ligado à conta e em que dispositivos. Com esta, os utilizadores podem terminar sessão nos dispositivos que quiserem e de forma detalhada.

Os últimos meses foram de mudança no Netflix, com várias novidades importantes em muitas áreas. Este serviço de streaming quer mudar por completo a sua oferta e cativar ainda mais utilizadores, conseguindo assim recuperar os lucros e uma posição de destaque no mercado.

A novidade agora revelada dá aos utilizadores um controlo ainda maior sobre quem está ligado à sua conta. Mostra diretamente cada um dos vários dispositivos onde esta está autenticada, com muita informação importante e até o local (aproximado) onde estes se ligaram.

Ao mesmo tempo, e para cada um desses dispositivos que estiverem registados com utilização da conta do Netflix, o utilizador pode controlar a sua presença. Isso significa que, a qualquer momento, o utilizador pode simplesmente terminar a sessão de qualquer um destes dispositivos.

Esta nova opção está já acessível a todos os utilizadores e pode ser encontrada na área de configuração Netflix, quer nas apps Android, iOS e browser. Bastará procurar a área de Segurança e aqui a opção Gerir acessos e dispositivos. Ali dentro, vai ter a lista de que dispositivos estão ligados à conta.

Esta era uma opção que já existia antes, mas sem este grau de detalhe para o utilizador. Permitia apenas que a conta fosse desativada em todos os dispositivos, sem qualquer controlo ou limite para os dispositivos onde era aplicada esta alteração.

A novidade é algo importante para dar aos utilizadores ainda mais controlo sobre a sua conta e sobre quem lhe acede. Cada um dos dispositivos pode assim ser desativado e perder o acesso à conta do Netflix do utilizador, remotamente e sem qualquer limitação.