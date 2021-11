O nível de personalização do Android torna-o como um dos sistemas mais modulares a que os utilizadores podem aceder. As muitas áreas que podem ser mudadas agradam à maioria, que assim o tornam adaptado à sua imagem.

Para reforçar esta capacidade surgem apps que elevam ainda mais a personalização. É o caso da mais recente, o Wallpaper Engine, que depois de conquistar o Windows quer agora ganhar o seu espaço no Android.

O Wallpaper Engine é já um velho conhecido do Windows. Esta ferramenta para criar imagens de fundo é o ideal para quem procura um elevado nível de personalização. Após conquistar o Windows, quer agora um novo espaço, olhando ao Android.

Apesar de ser pago na versão Windows, com um custo de 3,99 euros, a versão Android é totalmente gratuita. Além disso, e para provar que é mesmo totalmente liberta de custos, o Wallpaper Engine não tem sequer publicidade presente.

Ainda assim, e para quem quer explorar ao máximo o Wallpaper Engine, a presença da versão Windows é essencial, para a sincronização. Quem preferir, pode dispensar esta sincronização e usar esta ferramenta com as imagens, GIFs ou vídeos presentes.

Na versão Android, os utilizadores podem criar carroceis de imagens, que vão trocando entre si ao longo do dia ou nos momentos agendados. Podem ainda personalizar alguns parâmetros para tornar estas imagens mais apelativas e ajustadas ao utilizador.

Depois de alguns meses em testes, o Wallpaper Engine está finalmente disponível no Android para todos instalarem e usarem. Está já disponível na Play Store ou pronto para ser instalado diretamente do site do seu criador.

Esta é mais uma (excelente) opção para personalizar o sistema da Google. O Android vai pode ter as imagens de fundo que o utilizador pretender, ainda mais personalizadas e ajustadas ao que é pretendido por quem usa o smartphone.