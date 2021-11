Xbox Series S foi a consola de videojogos mais popular da Black Friday

Estamos cada vez mais próximos da época natalícia e a correria para a compra de equipamentos tecnológicos para presentes já começou. Para motivar ainda mais essa atividade, existe a fase da Black Friday com descontos bastante apelativos. Bem, pelo menos alguns são.

De acordo com os dados agora revelados, a Xbox Series S da Microsoft foi a consola de videojogos mais popular durante a Black Friday deste ano.

A Black Friday é uma altura de bons descontos onde há um significativo aumento da procura e compra de equipamentos com grandes descontos. Muitos consumidores aproveitam o momento para já adiantar as suas compras de Natal, ao mesmo tempo que poupam alguns trocos.

No entanto, com a escassez de chips ainda bem presente no mercado, é natural que muitos dos equipamentos que as pessoas procurem não estejam disponíveis.

Xbox Series S: a consola mais popular da Black Friday

Segundo os dados apurados pelo Índice de Economia Digital da Adobe, a Xbox Series S é a consola de videojogos mais popular da Black Friday deste ano. Este é o modelo mais básico desta linha, que conta com a topo de gama Xbox Series X.

Obviamente que a grande razão para este resultado é o facto de tanto a PlayStation 5 da Sony como a Xbox Series X estarem completamente esgotadas das prateleiras. A consola Series S está a um preço de 300 euros, mas algumas lojas limitam a sua compra a um exemplar por cliente.

Mas as consolas mais procuradas continuam a ser os modelos da PS5, da Xbox Series X e da Nintendo Switch OLED. No entanto, a escassez de chips ceifou quase por completo a sua presença nas lojas.

Os resultados da pesquisa da Adobe, mostram que dos muitos milhares de visitas às lojas nos Estados Unidos, a Xbox Series S estava sempre entre os equipamentos mais vendidos na Black Friday deste ano. E certamente que as pessoas também saem bem servidas, uma vez que este modelo das consolas da Microsoft é uma das melhores opções a um preço mais baixo para quem pretende jogar os jogos mais modernos e populares da atualidade.

Está a pensar comprar alguma Xbox Series S?