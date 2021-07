Kit de 5 apps úteis para o seu smartphone Android

As apps móveis são essenciais para muitos dos utilizadores de smartphone diariamente. As possibilidades de utilização vão desde a gestão de parâmetros da vida pessoal, até ao simples consumo de conteúdos multimédia.

Para os utilizadores de dispositivos Android trazemos 5 apps úteis para ter instaladas.

Apps úteis para Android

Firefox Focus: O navegador da privacidade

O Firefox Focus é um navegador dedicado à privacidade com proteção contra monitorização e bloqueio de conteúdo no seu smartphone ou tablet Android e também no iPhone/iPad.

Apague facilmente o seu histórico, senhas e cookies, e deixe de receber anúncios indesejados.

Homepage: Mozilla

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 Estrelas

Info Praia

Se é daqueles que ainda prefere manter o distanciamento social e evitar ajuntamentos, agora que os dias quentes estão a chegar, aproveite as praias mais calmas. Antes de sair de casa, consulte a app Info Praia e tenha acesso não só à informação de ocupação da praia, como informações relacionadas com o estado do tempo e marés.

Lembrete de água

Porque beber água é essencial para uma vida saudável e porque o calor traz problemas de desidratação associados que podem ser graves, esta app vai ajudá-lo a uma coisa tão simples como lembrar de beber água.

A aplicação tem uma funcionalidade interessante porque ao definir o seu peso e altura, é calculada a quantidade de água ideal ingerida para o seu corpo. Defina a sua meta diária, crie lembretes e beba.

Torque Pro (OBD2 / Carro)

A app Torque Pro (OBD2 / Carro) permite ao utilizador para ler erros da interface OBD2 e ver outra informação útil, relacionada com a centralina.

A aplicação é bastante completa pelo que valerá a pena investir na versão Pro. Ainda assim, o programador oferece uma versão lite.

Homepage: Ian Hawkins

Preço: 3,55 €

Pontuação: 3,7 Estrelas

Automate

No smartphone executa tarefas de forma repetitiva? Ligar o Bluetooth quando chega a casa, ligar um ponto de acesso quando o smartphone se liga ao Bluetooth do carro, são apenas duas simples tarefas que podem ser automatizadas rapidamente e esta app vai ajudá-lo.

No entanto, as opções são enormes, basta passar as suas necessidades para um fluxograma dentro desta app e deixar que o smartphone as execute sozinhas.