Já foi revelada a data em que o Android 16 vai chegar aos smartphones

Os últimos meses têm mostrado que a Google quer mudar o momento de lançamento das próximas versões do Android. Já a atual versão teve direito a um abrandamento no acesso e tudo parece indicar que isso se repita na próxima, que será antecipada. Uma nova informação vem tornar isso real e aponta a data certa para o lançamento do Android 16. Descubra em que dia acontecerá.

Quando é que o Android 16 vai chegar?

A Google anunciou recentemente que o Android 16 chegará antes do seu antecessor. Do que foi revelado pela própria gigante das pesquisas, a apresentação desta nova versão do sistema operativo para os smartphones está prevista para acontecer no segundo trimestre do próximo ano, ou seja, entre abril e junho.

Agora, e para reforçar esta informação oficia e vinda da própria Google, existe um novo rumor que quer mostrar uma novidade. Este avança com uma provável data exata para esse lançamento. O que é avançado aponta para o dia 3 de junho.

Ao contrário do que aconteceu com o Android 15, tudo deverá mudar também com a próxima versão deste sistema. Esta data não será apenas para revelar o dia em que o código será lançado para o AOSP (Android Open Source Project), mas aparentemente é também quando o lançamento da atualização over-the-air.

Google muda os seus planos normais

O Android 16 começará a ser disponibilizado primeiro para os Pixel da Google, ao contrário do que aconteceu este ano. Nessa altura passou mais de um mês entre o lançamento da versão AOSP e o início das atualizações OTA reais para os smartphones.

Como a Google já referiu, a principal razão para o lançamento no início do ano é garantir que mais smartphones possam ser lançados com ele a bordo. Isto inclui, obviamente, a família Pixel 10, que, se a história de 2024 se repetir, será revelada em agosto, mas provavelmente também inclui os próximos dobráveis ​​da Samsung, com lançamento previsto para julho.

Esta data é importante e marcará um novo momento dentro do universo Android. A nova versão terá assim tempo de ser estabilizada e livre de problemas, sendo por isso melhor quando o próximo Pixel chegar ao mercado, mais tarde, como é normal na Google.