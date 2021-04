As assistentes virtuais são cada vez mais uma realidade nos nossos dias e uma nova parece ter chegado agora com o Spotify. O serviço de streaming ainda não a apresentou formalmente, mas tem já a sua frase para controlar tudo na sua app.

Esta é uma novidade que pareces estar agora a chegar de forma gradual aos utilizadores do Android. Em breve todos vão poder controlar o Spotify e todas as suas funções diretamente com a voz, usando um simples comando.

Uma excelente novidade do Spotify

Esta novidade do Spotify parece estar agora a chegar a alguns utilizadores, preparando a sua chegada de forma alargada. Após terem surgido rumores sobre esta funcionalidade, eis que esta se materializa agora para ser usada.

Do que foi mostrado, tudo começará com um simples alerta no smartphone Android para esta novidade. Este permitirá aceder a uma explicação da forma de funcionamento e como poderá ser usado o comando “Hey Spotify”. Tudo termina na app com a novidade pronta a ser usada.

Hey Spotify, toca-me uma música

Desse momento em diante, e sempre que o utilizador abrir a app do Spotify, pode dar um comando. Este não difere muito do que podemos ter já na assistente da Google ou da Siri. Não traz nenhum comando novo ou funcionalidade adicional.

Bastará indicar que querem que seja toca uma determinada música, um artista ou um podcast. O sistema irá entender e cumprir a ordem que lhe é dado. Por agora estará acessível apenas em Inglês, devendo crescer para outros idiomas no Android.

Assistente em qualquer smartphone Android

Há, no entanto, algumas questões de privacidade importantes. O Spotify indica que estará constantemente a escutar os utilizadores, à espera que seja proferido o comando “Hey Spotify”. No entanto, a empresa garante que apenas regista os comandos que foram dados.

Esta será mais uma melhoria grande e positiva para o Spotify. O seu assistente virtual será uma ajuda para todos os que querem controlar a sua música, sem sequer tocar no smartphone Android. Resta esperar que chegue a todos e que assim possam usar esta novidade.