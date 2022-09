Com o Android 13 lançado e a ser já usado por alguns smartphones, é hora da Xiaomi olhar à sua MIUI 14 e preparar a sue chegada. Sabemos que esta nova versão está já a ser preparada e até testada em alguns smartphones da marca.

Estas avaliações, ainda que internas à marca, mostram que o caminho está traçado. A lista dos equipamentos que vão receber esta versão tem sido descoberta de forma progressiva e agora há uma nova lista. Venha ver as boas notícias para quem espera a MIUI 14 e perceber se o seu smartphone Xiaomi terá acesso.

Ainda estamos longe de ver chegar uma versão pública da MIUI 14, com todas as suas novidades. A Xiaomi estará ainda a terminar esta sua personalização do Android e a adaptá-la a todos os diferentes equipamentos onde irá ser usada.

A lista dos smartphones que vão receber esta nova versão ainda não é oficialmente conhecida, mas vão surgindo informações sobre modelos que estão a ser suportados. Assim, esta é uma lista que cresce de forma permanente, sempre com novos equipamentos.

Smartphones Xiaomi compatíveis com a MIUI 14 Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

A lista acima inclui todos os smartphones que à data de hoje se sabem vir a suportar a MIUI 14 e que assim vão ter acesso a todas as novidades da Google para o Android 13. A somar a isso, vai ainda haver adições da marca, especificas desta versão.

Claro que a Xiaomi não se limitará a trazer a MIUI 14 para os smartphones lançados em nome da sua marca. As suas restantes linhas vão também ter acesso a esta nova versão da sua personalização e assim receber todas as novidades.

Smartphones Redmi compatíveis com a MIUI 14 Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50S

Redmi K50S Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 (India)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Smartphones POCO compatíveis com a MIUI 14 POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 / NFC

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

A lista acima revela os smartphones onde irá ser possível ter a MIUI 14 instalada e a correr, com todas as melhorias que o Android 13 e a personalização vão agregar. Ainda não existe uma data para a apresentação desta novidade, mas a Xiaomi certamente mostrará novidades em breve.