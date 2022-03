Gerir as permissões no Android é um passo que todos os utilizadores têm de fazer. Estas controlam o acesso a informação e a sensores, muitas vezes com dados sensíveis. A Google tem melhorado este controlo e a gestão nas mais recentes versões do Android.

Algo que o Android 11 trouxe foi a capacidade destas permissões serem geridas de forma quase automática. Em especial, quando não são usadas, deixam de estar acessíveis. A Google parece ter agora alargado este modelo de gestão às versões mais antigas do Android.

Gestão de permissões automática

Esta funcionalidade do Android 11 é extremamente útil para os utilizadores. Permite libertá-los da tarefa de avaliar periodicamente as permissões que estão ativas e nas apps que ainda são usadas.

Assim, de forma automática, o Android faz essa avaliação de forma transparente para os utilizadores. Associado a isso está a remoção das permissões das apps que não são usadas há mais de 3 meses, para garantir que estas deixam de ter acesso a dados.

Play protect can also remove App permissions on Android 10, this is notification I got today. pic.twitter.com/gXDddC1cGq — Nikhil Patil (@nikhilpatil5354) March 29, 2022

Google alargou aos Android mais antigos

A Google queria alargar esta funcionalidade a outras versões, abrindo assim a segurança dos utilizadores para os que não têm o mais recente Android. Isso parece estar a acontecer agora, segundo relatos de alguns utilizadores.

Dentro da zona dedicada ao Google Play Protect surge uma nova indicação que as permissões das apps que não são usadas vão ser revogadas. Esta surge de forma aleatória, depois deste componente ser atualizado de forma automática pelo próprio Android.

I can confirm it's rolling out. Booted up a OnePlus Nord N10 5G still on Android 10, and after a few apps updates, the Play Protect settings now shows the "permissions for unused apps" option. pic.twitter.com/idHCsZzHMU — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 29, 2022

Smartphones param de partilhar dados sem querer

Para além desde processo de limpeza automática de permissões, o Android passa a mostrar também as apps que sofreram esta limpeza. Será mostrado dentro da Play Store, com um conjunto de filtros que podem ser aplicados pelos utilizadores para mostrar quais as apps.

Se tem um Android com, pelo menos, o Android 6, então em breve deverá encontrar esta opção. É uma ajuda essencial que vai assim libertar as permissões e toda a sua informação essencial das apps que não usa neste sistema da Google.