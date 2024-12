Google remove opção da loja de apps Android que ajudava os utilizadores

Por norma, a Google dedica-se a melhorar as suas propostas e não a remover opções. Ainda assim, e por vezes isso acontece. Agora, essa ideia fica validada, com uma nova opção a desaparecer da loja de apps do Android. A partir de agora, deixa de ser possível partilhar apps diretamente na Play Store.

Em muitos casos, os sacrifícios são funções muito úteis, mas pouco conhecidas entre os utilizadores. Temos um bom exemplo numa das melhores funções do Google Maps , que nos permitiu contactar diretamente os estabelecimentos que encontramos nos mapas. E agora é a vez de outra função muito interessante, mas que provavelmente não foi utilizada por muita gente.

Falamos da opção de partilhar aplicações através do Google Play. Se entrarmos na Google Play Store, clicar no ícone do utilizador e em “Gerir aplicações e dispositivo”, encontra a opção chamada “Partilhar aplicações”. A maioria das pessoas não presta atenção, pois apenas entram neste ecrã apenas para atualizar as aplicações. Ao olhar com atenção, veremos dois botões: “Enviar” e “Receber”, que dizem tudo.

Na verdade, muitos utilizadores do Android não sabem que podem enviar aplicações dos seus telemóveis para outro dispositivo, utilizando a tecnologia Quick Share. É um processo simples que envia diretamente o ficheiro .apk para o outro dispositivo, que pode depois instalar a aplicação localmente.

É uma função ideal para muitas situações. Por exemplo, para evitar gastar dados para descarregar a aplicação para um tablet quando viaja ou para partilhar a aplicação favorita com um amigo. Infelizmente, a Google confirmou que esta funcionalidade desaparecerá a partir de agora, embora não tenha divulgado o motivo. A mudança surge com a nova atualização da Play Store, que chega agora à versão 44.1, e diz: “A função de partilha de aplicações no Google Play será removida”.

Se acabou de descobrir esta funcionalidade e era exatamente o que queria, a boa notícia é que existe uma alternativa e é oferecida pela própria Google. Na verdade, a aplicação Ficheiros, concebida para gerir ficheiros no seu telemóvel, também pode partilhar aplicações com outros dispositivos de forma semelhante ao que o Google Play poderia fazer.

Para partilhar uma aplicação com outro dispositivo, temos de abrir Ficheiros e entrar na secção “Aplicações” do ecrã inicial. Irá aparecer uma lista dos aplicativos que instalamos, bastando clicar no botão de três pontos, selecionar “Partilhar” e escolher Quick Share. Então podemos selecionar o outro dispositivo e o Files enviar o ficheiro .apk para instalar normalmente.