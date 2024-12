Threads não para de crescer! Rival do X atingiu um marco muito importante

Desde que a Meta revelou o Threads que se tem especulado sobre o sucesso ou insucesso desta nova rede social. Inicialmente talhada como um clone do X, tem ganho uma personalizada própria. Com a rede social de Elon Musk a perder utilizadores, o Threads tem sido uma das plataformas que mais ganha com isso. Agora, revelou que atingiu um marco muito importante no seu crescimento.

A resposta da Meta ao X, Threads, já cresceu para 300 milhões de utilizadores. Ao mesmo tempo, mais de 100 milhões de pessoas utilizam a plataforma todos os dias. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou esta notícia num post na plataforma, dizendo que o forte impulso do Threads continua.

Antes, Zuckerberg especulara que o Threads tinha boas hipóteses de se tornar a próxima aplicação de mil milhões de utilizadores da empresa. Atualmente, a plataforma continua longe desse objetivo, mas parece que o seu crescimento tem acelerado recentemente. No outono passado, o Threads atingiu a marca dos 100 milhões de utilizadores e, no início de novembro deste ano, atingiu os 275 milhões.

Esperam-se algumas mudanças importantes no Threads, uma vez que a Meta trabalha para aproveitar o crescimento que a plataforma experimenta. Por um lado, a empresa tem planos para começar a testar anúncios para tópicos no início do próximo ano.

O Threads não é a única plataforma que tem recebido muita atenção recentemente como alternativa ao X. O Bluesky também tem crescido significativamente nos últimos meses e duplicou a sua base de utilizadores em novembro, alojando atualmente mais de 25 milhões de utilizadores. De destacar que não existem dados sobre quantos utilizadores diários estão no Bluesky.

A Meta tem-se inspirado em algumas das características do Bluesky, incluindo pacotes de iniciação e feeds personalizados. Com isso, a plataforma quer garantir que cobre todas as bases para competir melhor como rede social e plataforma para partilha dos utilizadores.

Tem sido interessante ver o crescimento do Threads, e do Bluesky, e como essa mudança afeta o espaço das redes sociais. De qualquer modo, o mundo das redes sociais está sempre a mudar, com novidades a surgir com frequência, e é definitivamente algo que parece não ter retorno.