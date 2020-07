As máquinas fotográficas têm estado a cair em desuso e a culpa é apenas e só dos smartphones. Com a sua presença constante e com capacidades fotográficas cada vez melhores, é uma mudança óbvia e que teria mesmo de acontecer.

Estas câmaras fotográficas presentes não usam apenas lentes e outro hardware de topo, mas vão mais longe, com software que criar um modo de beleza. A Google quer agora limitar esta utilização e dar aos utilizadores fotografias sobretudo mais realistas.

A Google quer fotografias mais reais

Poucas são as marcas que hoje em dia não têm um modo de beleza nas câmaras dos seus smartphones. Estas melhoram vários fatores associados à fotografia, mas normalmente estão associados a imagens das caras dos utilizadores.

Corrigem pequenos defeitos e melhoram pormenores que normalmente não eram tratados. Chegam ao ponto de trabalhar áreas que não eram possíveis e que muitas vezes criam até uma dependência, estando sempre ativos e a funcionar em cada fotografia.

Modo beleza será limitado no Android

Segundo se sabe agora, a Google quer limitar esta utilização nas marcas que usam o Android nos seus smartphones. A ideia é reduzir esta presença na API de fotografia deste sistema e dar ao utilizador a possibilidade de aplicar estes filtros posteriormente.

Esta não é ainda uma informação confirmada pela Google, mas que está já presente nas regras que a empresa irá apresentar aos seus parceiros. Também não será um corte radical, sendo uma regra a aplicar de forma progressiva e com algumas regras bem definidas.

Google quer mudar regras para os smartphones

Este pode ser um problema para futuro, dada a dependência que muitas marcas têm já deste modo de beleza. Há já marcas que não permitem aos utilizadores desligarem este modo, sendo assim obrigados a usar fotografias alteradas e que estão longe da realidade.

Será uma mudança radical no Android, uma vez que cada vez mais o modo de beleza está presente e está a ser usado. Vai trazer, no entanto, imagens mais reais e mais verdadeiras, tal como se esperava. A aplicação de filtros será posterior e apenas em quem quiser usar.