Lenovo Legion – imagens oficiais revelam câmara pop-up lateral

O universo gaming está prestes e receber mais um smartphone. O Lenovo Legion está a ser preparado há algum tempo e são vários os rumores que tem vindo a ser partilhados junto de informações oficiais.

Agora, a marca revelou mais pormenores, onde se destaca uma câmara que surge da lateral.

Asus, Razer, Nubia e até Xiaomi, são alguns dos exemplos de empresas que apostaram na comercialização de smartphones gaming. Os modelos dedicados a jogos apresentam pormenores específicos, como design, botões de modo de jogo e até sistemas de arrefecimento que os smartphones comuns não albergam.

A Lenovo prepara-se então para entrar neste segmento com o seu Lenovo Legion, um modelo que tem vindo a ser falada há já alguns meses.

Depois de terem sido divulgadas imagens e algumas especificações, a empresa já veio a púbico dar a conhecer mais pormenores. Um dos primeiros está relacionado com a taxa de atualização do ecrã. Sendo este um modelo gaming, este é, portanto, um pormenor relevante. Neste caso, a Lenovo garantiu que o Legion virá com uma taxa de atualização de 144Hz.

Além disso, virá com um sistema de refrigeração líquida e, numa outra publicação, confirmou-se que terá carregamento rápido a 90W. Já a bateria poderá ter uma capacidade de 5050 mAh.

Lenovo Legion e a sua câmara pop-up lateral

Agora, a empresa revela um pouco mais daquilo que será o seu smartphone gaming. Nesta nova publicação, é claramente visível que o modelo terá então uma câmara com sistema mecânico que surge na lateral direita.

Pelas imagens divulgadas na rede social Weibo e no site JD.com, é visível, além da câmara pop-up, mais duas câmaras posicionadas na traseira, quase meio do smartphone, o que poderá ser estranho no momento de tirar fotos. Além disso, mesmo ao centro, numa composição com todo o desenho da traseira, surge um flash LED duplo.

Contudo, o utilizador terá assim uma zona para segurar o smartphone durante os jogos mais confortável. Por isso, além destes elementos, a porta de carregamento USB-C deverá surgir também na lateral. Desta forma, o utilizador poderá carregar o smartphone e continuar a joga, confortavelmente.

Neste pequeno vídeo, confirma-se, portanto, ainda a presença do processador Snapdragon 865+ e que o smartphone será lançado a 22 de julho, na China.