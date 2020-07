Os serviço e as aplicações da Microsoft estão integrados de forma total com o Windows 10. São a forma simples de os apresentar aos utilizadores e levar a que estes sejam usados de forma mais intensiva e imediata.

Uma dessas aplicações é o Skype, que desde o início está a ser lançada com o Windows 10. Se para muitos isso é positivo por usarem este serviço, para outros não é desejado porque apenas consome recursos. Hoje mostramos como podem retirar o Skype do arranque.

É simples gerir o que arranca no Windows 10

É normal e até esperado que a Microsoft tenha os seus serviços e aplicações no Windows 10. Para além da simplicidade de utilização, dá aos utilizadores uma montra única para quem ainda não os conhece e poderá eventualmente abraçar em breve.

Quem usa este sistema operativo conhecerá já a presença do Skype de forma quase abusiva. A cada arranque do Windows 10 esta app está presente e pronta a ser usada ou, eventualmente, ser configurada e colocada em utilização.

Aplicações com o Skype desaparecem de imediato

Quem não quer esta situação tem uma solução simples de aplicar. Devem lançar as Definições do Windows 10 e aqui dentro escolher a opção Privacidade. Dentro desta área, devem escolher a opção Aplicações em segundo plano da lista apresentada do lado esquerdo.

Aqui dentro, e agora do lado direito, vão ter acesso à lista de aplicações que estão autorizadas a serem executadas em segundo plano. A lista poderá ser extensa, dependendo das que o utilizador tiver instalado no seu sistema.

Só precisam então de procurar pela entrada referente ao Skype e passar o interruptor de ligado para desligado. De imediato é retirado do arranque do Windows 10 e não voltará a incomodar os utilizador ou a consumir recursos de forma desnecessária.

Apliquem esta dica simples se não usarem o Skype ou se preferirem que este não seja lançado de forma automática no arranque. É uma medida decerto simples e que traz melhorias imediatas ao sistema da Microsoft.