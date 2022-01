Google Play Games Beta para Windows já está a chegar a alguns países

A Google aproveitou o The Game Awards de 2021 para anunciar o lançamento do serviço Google Play Games para Windows. O Google Play Games funciona no Android e no ChromeOS como um serviço de jogos online e com a crescente integração do Android no sistema operativo da Microsoft é natural esta entrada.

Em fase Beta, o Google Play Games já está disponível para Windows, ainda que limitado a alguns países.

O Google Play Games está disponível para as plataformas Android e ChromeOS como um serviço de jogos online, onde os utilizadores podem não só encontrar novos títulos para jogar, mas também desafiar amigos, guardar dados em nuvem, ajuda a monitorizar a suas conquistas e a perceber como se posiciona no ranking de jogadores mundial.

A versão para computador, nomeadamente, com sistema operativo Windows, foi anunciada para 2022 no The Game Awards de dezembro passado e a promessa foi a de que os jogadores passariam a ter a possibilidade de jogar os seus jogos favoritos do Google Play alternando perfeitamente entre um telefone, tablet, Chromebook e nos PCs com Windows.

Google Play Games Beta já está disponível para Windows

A Google já tem então a sua versão para Windows em fase Beta e disponível para alguns utilizadores. Para já, é possível ter acesso ao serviço em Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan.

Ao aceder ao site dedicado em português a indicação que surge é a de que "a versão beta ainda não está disponível" na nossa região. Mas é possível fazer a inscrição para ser notificado logo que fique disponível. A notificação será feita via e-mail para a conta registada.

Não se sabe, no entanto, se esta espera vai ser ou não longa. Ainda assim, é importante que este seja o tempo suficiente para rechear a plataforma com ainda mais títulos.