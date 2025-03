Google Pixel 9a: IA deste smartphone será limitada e culpa é da RAM presente

O Google Pixel 9a foi anunciado esta semana, oferecendo uma visão do que poderá ser um dos dispositivos de gama média mais interessantes deste ano. No entanto, a sua quantidade limitada de memória RAM parece trazer um problema. Não conseguirá fornecer a experiência completa de IA encontrada nos smartphones de última geração da Google.

Pixel 9a terá experiência de IA da Google limitada

Novas informações afirmam que a Google confirmou que o Pixel 9a inclui um Gemini Nano reduzido devido aos seus 8 GB de RAM. Isto impede que o telefone suporte toda a gama de funcionalidades do Pixel AI. Os utilizadores ainda podem aceder ao Gemini através do botão de power ou da aplicação, mas o Gemini Nano no dispositivo é diferente do dos outros modelos do Pixel 9.

Desde o Pixel 8a, a estratégia de IA da Google mudou, com as principais características do Pixel 9 a contarem com o processamento local de IA através do Gemini Nano. O Pixel 9a inclui uma versão mais pequena do Gemini Nano, designada Gemini Nano 1.0 XXS, diferente do Gemini Nano XS nos outros dispositivos Pixel 9. Isto deve-se aos 8 GB de RAM do Pixel 9a, em comparação com os 12 GB dos Pixels de topo.

Os principais modelos da Google utilizam mais RAM para permitir que o Gemini Nano opere sem afetar o desempenho. No entanto, o Pixel 9a é o primeiro telefone da Google a utilizar este modelo de IA menor, que conserva as capacidades, mas não suporta todas as capacidades de IA do Pixel.

Culpa é da quantidade de RAM presente no smartphone

Isto faz traz de volta de uma questão. A Google disse inicialmente que o Gemini Nano não estaria no Pixel 8 de 8 GB. No entanto, mais tarde, a Google lançou uma antevisão para programadores do Gemini Nano para o Pixel 8, confirmando esta antevisão como o Gemini AI XXS inicial agora no Pixel 9a. Para correr o Gemini Nano com 8 GB de RAM, a Google teve de fazer algumas concessões.

Especificamente, o Gemini Nano 1.0 XXS não funciona continuamente como nos principais Pixels. O Pixel 9a carrega apenas quando é necessário, o que pode afetar a sua capacidade de resposta. No entanto, o compromisso mais importante é a ausência de funcionalidades completas, uma vez que o Gemini Nano 1.0 XXS está limitado ao processamento de texto. Estes são os recursos baseados em IA que o Pixel 9a supostamente não terá:

Capturas de ecrã de pixéis : capacidade de processar imagens para uma base de dados pesquisável.

: capacidade de processar imagens para uma base de dados pesquisável. Anotações de chamadas: análise de IA local para resumir conversas telefónicas.

Outra funcionalidade suspeita de estar em falta é o recurso de deteção de fraudes do novo aplicativo Pixel Phone. Isso não foi confirmado, pelo que ainda há uma hipótese de que funcione de alguma forma. Assim, fica claro que o Pixel 9a terá limites, pelo menos no campo da IA. A experiência será limitada, mas ainda assim dará uma liberdade grande ao utilizador.