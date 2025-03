Telegram atinge mil milhões de utilizadores e o CEO critica abertamente o WhatsApp

2024 foi um ano de mudanças para o Telegram. 2025 já mostra como será o futuro, com a app a diversificar a sua utilização e com o anúncio feito agora por Pavel Durov, o seu CEO. O Telegram ultrapassou os mil milhões de utilizadores. A somar a isso, Pavel Durov aproveitou para criticar abertamente o WhatsApp.

Telegram atinge marco único nos utilizadores

Além de reportar o número de utilizadores ativos mensais, Pavel Durov também forneceu resultados financeiros. A empresa registou lucros de 547 milhões de dólares no ano passado. E, ao contrário do anúncio do Telegram em dezembro, desta vez forneceu números para compreender melhor como monetizou uma aplicação de chat graças ao seu modelo de subscrição e outras ações.

O CEO do Telegram também reservou um momento para criticar a concorrência. “À nossa frente está o WhatsApp, uma imitação barata e diluída do Telegram. Durante anos, tentaram desesperadamente copiar as nossas inovações, gastando milhares de milhões em lobby e campanhas de RP para nos impedir.”

Não se fica por aqui. Vai mais longe e critica Mark Zuckerberg de forma muito direta. “Falharam. O Telegram cresceu, tornou-se rentável e, ao contrário do nosso concorrente, manteve a sua independência”. Estas são declarações diretas para abordar diretamente a aplicação de mensagens mais usada na Europa, bem como noutras regiões do mundo.

Pavel Durov critica abertamente o WhatsApp

Atualmente, o WhatsApp tem mais de 2 mil milhões de utilizadores ativos mensais, um número que é o dobro do Telegram. No entanto, isso não significa que a aplicação de mensagens de Durov não esteja a seguir o mesmo caminho nos vários rumos que toma, como a aplicação empresarial ou os canais.

As palavras de Pavel Durov não são descabidas. Isto porque o Telegram tem sido a referência para novas funcionalidades, embora recentemente, já há alguns anos, o WhatsApp esteja no caminho de integrar novas funcionalidades num curto espaço de tempo. São tantas mudanças que, por vezes, é difícil diferenciar como a aplicação é agora do que era no passado.

O Telegram mostra-se como uma referência na integração de certas tecnologias. Falamos doo blockchain TON e certas descentralizações relacionadas com o seu ecossistema de aplicações, ou o próprio sistema de verificação que lançou como uma rede de contas de terceiros. Há uma competição entre as duas aplicações que continua a enriquecer os seus utilizadores com novas experiências, garantindo que nenhum deles possa aspirar a tornar-se um monopólio no futuro.