Gmail muda e a pesquisa de e-mails está mais inteligente com a IA presente

A Google está a mudar e a usar a IA como parte importante dos seus serviços. Não é apenas a Gemini a ser usada para interagir, mas vai mais longe e usa esta capacidade para tornar os seus serviços melhores. Como parte disso, o Gmail recebe agora novidades na pesquisa, para ser ainda melhor. Está mais simples encontrar os emails procurados, de forma muito mais inteligente.

Google quer IA na pesquisa dos seus serviços

O compromisso da Google com a IA levou à maior mudança nas apps que surgiram em muitos anos. Todos os serviços e produtos da Google têm agora alguma forma de integração com a IA, a maioria a usar o assistente pessoal Gemini. Mas a IA pode ser mais útil do que apenas um simples assistente, e cada vez mais aplicações estão a fazer prova disso.

Um novo exemplo é o anúncio feito agora pela Google de um novo algoritmo de pesquisa para a aplicação Gmail Este usa a IA para determinar o e-mail que melhor se adequa às necessidades num determinado momento, dependendo do que é pesquisado. A julgar pelos exemplos dados pela Google, tem o potencial de mudar completamente a forma como se pesquisam os e-mails.

Até agora, a app Gmail exibia os e-mails por ordem cronológica com base na palavra-chave introduzida na caixa de pesquisa, com “Principais resultados” no topo. Com o novo algoritmo baseado em IA, a Google adotou uma abordagem diferente, tendo em conta vários aspetos para exibir os e-mails na ordem mais relevante.

Gmail ganha pesquisa de e-mails com a IA presente

Entre os dados que determinam agora a posição dos e-mails nos resultados de pesquisa estão a data em que foram recebidos, quantas vezes foram lidos, se provêm de contactos frequentes e outros fatores. Segundo a Google, isto significa que os e-mails que pesquisados têm agora uma “maior probabilidade” de serem encontrados entre os primeiros resultados de pesquisa, sem ter de pesquisar um a um, o que poupa tempo.

Como é habitual, a nova pesquisa inteligente será lançada gradualmente para os utilizadores do Gmail nas próximas semanas. A boa notícia é que este é um lançamento global, pelo que esta funcionalidade estará disponível para todos, ao contrário de outras novas funcionalidades baseadas em IA, que geralmente demoram mais tempo a chegar à Europa devido às diferentes leis da região.

A nova pesquisa inteligente chega ao Gmail em todas as suas formas, incluindo a aplicação para Android, a aplicação para iOS e até a versão web. Quando estiver disponível, bastará fazer uma pesquisa e alternar entre os dois tipos de resultados. “Mais recente”, como o nome sugere, exibirá os e-mails por ordem cronológica, enquanto “Mais relevante” utilizará o novo algoritmo de pesquisa.