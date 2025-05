Legislativas 2025: circula um e-mail falso em nome da CNE

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) alerta que está a circular um e-mail fraudulento que, de forma ilícita, utiliza a identidade da Comissão, apresentando um endereço de remetente falsificado e disponibilizando um link para votar online.

Legislativas 2025: Não existe votação online

Segundo informações da CNE, essa mensagem constitui uma tentativa de fraude, com o objetivo de induzir os eleitores a acederem a uma ligação maliciosa.

A Comissão alerta que:

Não existe votação online;

Em Portugal, o voto é presencial e exercido diretamente pelo eleitor, nos termos das leis eleitorais.

Recomenda-se a todos os cidadãos que não acedam ao link contido nesses e-mails e que procedam à sua eliminação imediata.

Caso tenha acedido ao link ou fornecido qualquer tipo de informação, deve reportar a ocorrência às autoridades competentes, nomeadamente à Polícia Judiciária e ao Centro Nacional de Cibersegurança.

A Comissão está a acompanhar esta situação em articulação com as entidades responsáveis pela segurança digital e continuará a adotar todas as medidas necessárias para salvaguardar a integridade do processo eleitoral.

