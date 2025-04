Google mudou os requisitos mínimos do Android e isso é ótimo para os utilizadores

Uma das queixas mais frequentes dos utilizadores dos smartphones é a falta de espaço de armazenamento. Seja de que marca for, existe sempre quem queira e precise de mais. A Google resolveu dar um passo na direção certa e agora, no Android 15, mudou os requisitos mínimos, em especial no armazenamento. Esta é uma mudança que muitos vão agradecer em breve.

Google muda requisitos mínimos do Android

A empresa de Mountain View está a aumentar os requisitos mínimos de armazenamento para o Android 15. Isso significa que qualquer produto de computação móvel capaz de executar a atualização do sistema operativo da empresa, mas que tenha apenas 16 GB de armazenamento interno, será totalmente incompatível, apesar de cumprir outros pré-requisitos.

Os dispositivos com Android 15 precisam agora de ter 32 GB de armazenamento interno para serem compatíveis com a atualização, mas os smartphones e tablets modernos vêm com muito mais do que isso Embora o Android 14 possa ser instalado com 16 GB de armazenamento interno, o Android Authority descobriu algumas informações valiosas sobre o Android 15.

Com os novos requisitos, dos 32 GB de armazenamento, 75% desta memória interna precisa de ser alocada à partição de dados. Esta armazena aplicações de sistema pré-instaladas, dados de aplicações, ficheiros de sistema e muito mais. A Google não pode impedir legalmente os fabricantes de telemóveis e tablets de criarem dispositivos com menos de 32 GB de armazenamento, desde que utilizem a versão AOSP do Android.

Mais armazenamento é ótimo para utilizadores

É provável que a Google tenha aumentado os requisitos mínimos de armazenamento para executar o Android 15 para oferecer uma melhor experiência ao utilizador em smartphones e tablets de baixo custo, que são enviados aos montes em várias regiões. No entanto, não especificou que tipo de memória interna deve ser utilizada quando se executa o Android 15.

Os dispositivos mais acessíveis são fornecidos com memória flash eMMC. Esta é significativamente mais lenta do que os chips UFS 4.0 da geração atual, mas estes são também mais acessíveis. Mesmo que os dispositivos de baixo custo possam ser atualizados para o Android 15 porque cumprem os requisitos de armazenamento, toda a experiência pode ser prejudicada devido à utilização de armazenamento mais lento.

Além da contagem obrigatória de memória interna, o relatório afirma outros requisitos para executar o Android 15, como ter a opção de partilhar os dados dos contactos de emergência com o serviço de Localização de Emergência do sistema ao realizar chamadas de emergência.