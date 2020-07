O Android Auto é a solução da Google para a ligação entre o smartphone e o automóvel. Este vai mais longe que um simples espelho do ecrã, tendo apps próprias e dedicadas a esta interface, ajudando os condutores em muitos momentos.

Como nem todos os carros têm já disponível esta capacidade, a Google resolveu tornar esta app usável noutras situações, e de forma independente. É precisamente para estes utilizadores que agora surgiu uma novidade, vinda do Google Maps.

Android Auto tem novidades para os utilizadores

Mesmo não estando disponível em Portugal, o Android Auto é já uma escolha de muitos condutores para os ajudar no trânsito e nas suas viagens. Esta sua integração com os automóveis torna-o uma ferramenta essencial hoje em dia.

A Google tem procurado trazer melhorias a esta sua oferta, mesmo com muitos problemas que têm surgido. Sendo uma proposta sua, torna-se mais simples integrá-la com os seus serviços e as suas propostas. Claro que pode ser usado de forma isolada e direta no smartphone, dispensando o carro.

Interface do Google Maps está diferente e mais útil

É precisamente para esta interface que agora há novidades. Estas são visíveis no Google Maps, onde houve mudanças grandes, para a tornar mais simples de usar. A ideia é também aumentar a área visível do mapa e assim ser mais útil.

As notificações neste componente do Android Auto estão agora mais pequenas e quase flutuantes. Ocupam menos espaço e facilitam a utilização, sendo por isso mais úteis para o utilizador. Não perdem a sua imagem, mas conseguem assim estar mais arrumadas.

Melhorias para quem o usa no smartphone

Outra novidade está nos elementos que contêm mais informação. Estes estão escondidos na mesma, mas mais uma vez receberam uma arrumação para ocuparem menos área no ecrã. Em particular neste elemento é visível o ganho que o utilizador tem e no que passa a ver mais do mapa.

Depois de ter sido dada como certo que desapareceria do Android, esta solução voltou e está bem ativa. É sem qualquer dúvida uma das mais-valias do Android e uma ajuda para transpor o Google Maps para a consola de um automóvel e assim dar acesso às ajudas que dá ao condutor.