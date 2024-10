Google integra Google Maps no Android e será simples partilhar localização

Partilhar a localização no Android é simples, mas depende do Google Maps, uma app da Google, ainda que externa. Desta forma simples apps com o WhatsApp ou do Telegram conseguem transmitir a informação para os utilizadores. A Google tenta livrar-se destes intermediários e criar uma solução ainda mais simples. Para isso, integrará o Google Maps no Android.

Logicamente, para tal será necessário integrar o Google Maps no Android. Claro que não é que a aplicação faça parte do sistema e seja impossível livrar-se dela. Tudo parece indicar que o Android incorporará a capacidade de partilhar a localização do Google Maps. Como será feito?

Do que se sabe, esta novidade iria fazer parte do Google Play Services. Quando integrado nestes serviços, seria considerado um dos elementos-chave para o funcionamento do Android. Além disso, alteraria o comportamento e a utilidade da partilha de localização.

A localização pode ser partilhada com qualquer contacto sem necessidade de intermediários, cabendo ao Android garantir que a outra pessoa recebe a posição ou localização em tempo real. Tudo isto seria feito a partir das definições do dispositivo, e também não teria limitações porque faria parte do Android.

Isto significa que os contactos receberão a localização diretamente nos seus dispositivos móveis, não havendo necessidade de qualquer aplicação atuar como intermediária. Pelo que foi visto, a funcionalidade pode ser ativada e desativada à vontade, facilitando assim a sua utilização pelos utilizadores.

Além disso, se quiser partilhar o local com uma pessoa que tenha um iPhone, só terá de clicar no ícone do link para copiar um atalho para o local. Tudo parece realmente destinado a facilitar a partilha do posicionamento do utilizador, tornando-o parte da experiência Android.

Ainda não há uma data prevista para a chegada deste recurso, embora se proponha que surja nos próximos meses. Claro que parece que não será uma opção do Android 15 e que chegará simplesmente como uma atualização dos Serviços Google.