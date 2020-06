Com o Android 11 a ser preparado, a Google tem trazido algumas novidades. Nem todas as que existem estão anunciadas e por isso vão sendo descobertas de forma lenta, à medida que é testado e experimentado pelos primeiros utilizadores.

A versão Beta, que agora chegou, serve para que os programadores conheçam a nova estrutura e as novas funcionalidades. Uma das mais recentes descobertas é muito importante e relevante para quem filma com o smartphone. O limite de 4 GB nos ficheiros de vídeo desapareceu finalmente.

O fim de um limite imposto pela Google

Apesar de não ser um problema que afete a maioria dos utilizadores, o Android tem uma limitação. No que toca sobretudo ao tamanho dos ficheiros de vídeo, a Google impôs desde sempre um bloqueio para proteger os utilizadores e o smartphone.

Numa situação normal não é possível gravar vídeo que criem ficheiros que ocupem mais de 4 GB. Depende sempre da app, mas na maioria dos casos estes são criados em múltiplos ficheiros ou simplesmente a gravação era parada.

O Android 11 alarga horizontes

Com o Android 11, a Google parece ter alterado esta posição e é agora possível gravar ficheiros acima deste valor. Tudo acontece de forma transparente e simplesmente a gravação é mantida num único ficheiro, com um tamanho acima do normal e que seria esperado.

Infelizmente, e mesmo estando a novidade no Android 11, esta funcionalidade não poderá ser aproveitada por todos. Apenas algumas das app presentes na Play Store suportam esta capacidade. A mais conhecida, a Google Camera, ainda não tem suporte para esta novidade.

Vídeo é quem mais ganha com esta novidade

Quem quiser explorar esta novidade tem igualmente algumas ofertas que já conseguem tirar mais do Android 11. Assim, a Open Camera é uma das mais interessantes ofertas que fazem já uso de toda a potencialidade do Android, em termos de espaço.

Estas mudanças são importantes e a Google está a trazê-las para o Android 11. A questão do vídeo era pedida há muito e assim fica resolvida de uma vez por todas. Falta apenas que as apps se adaptem a esta nova realidade.