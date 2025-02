Fim das atualizações para estes Xiaomi. Não recebem suporte oficial ou o HyperOS 2.0

Sempre focada em manter os seus smartphones atualizados, a Xiaomi tem garantido atualizações constantes e novas versões do Android e do HyperOS. Ainda assim, há um momento em que este suporte termina e agora há novos equipamentos nesta condição. A nova lista surgiu e cobre mais um lote de smartphones, alguns com apenas 2 anos.

Fim das atualizações para estes Xiaomi

A Xiaomi é uma marca com um software profundamente distinto e diferenciado. Durante muitos anos, a MIUI foi a bandeira da marca e, ao longo desse tempo, conseguiu conquistar um grande número de utilizadores que optaram por um telemóvel desta marca.

Tal como acontece com outros smartphones da marca, o suporte tem um momento em que termina. Embora alguns tenham recebido a atualização para o HyperOS, existem outros que não serão atualizados para uma nova versão. Estão presentes na lista "Fim do Suporte" da Xiaomi, que acaba de ser atualizada para incluir mais equipamentos.

Normalmente, quando um smartphone é lançado, o fabricante costuma declarar um período durante o qual o dispositivo receberá atualizações de sistema e de segurança. No entanto, após um determinado tempo este período termina e os dispositivos deixam de ser atualizados.

Smartphones sem suporte ou HyperOS 2.0

Este mês, foi a vez destes smartphones Xiaomi:

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Poco M4 Pro

Poco X4 Pro 5G

Redmi 10C

Redmi 10 (2022)

Isto não significa que não possam ser utilizados, apenas significa que permanecerão nessa versão do software. Continuarão a funcionar até que o dispositivo se torne obsoleto ao longo dos anos e das versões do Android, embora isto seja geralmente algo que leva muito tempo.

Alguns destes dispositivos não têm mais de dois anos, pelo que o seu hardware ainda é totalmente capaz de executar a maioria das tarefas. Após isso, os utilizadores terão de decidir se querem manter o dispositivo ou preferem fazer um upgrade para um mais recente. É claro que nenhum destes telefones irá correr o HyperOS 2, embora seja possível que mais do que um o possa fazê-lo sem grandes problemas.