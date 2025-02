Vendas da Tesla afundam na Europa e em Portugal seguem o mesmo caminho

Mesmo na Europa a Tesla tem uma posição forte e é uma das principais fabricantes neste mercado. Com crescimentos importantes, tem conseguido dominar as vendas em muitos países. Os dados mais recentes revelam um movimento contrário, com as vendas da Tesla a afundarem na Europa e a seguirem o mesmo caminho em Portugal. Culpa será de Elon Musk?

Vendas da Tesla afundam na Europa

As vendas da Tesla estão a cair a pique na Europa, com base nos primeiros números de vendas de janeiro de 2025. Muitos estão a associar isto à insatisfação com a intromissão do CEO Elon Musk na política europeia. Embora, sem dúvida, haja algo disto a acontecer, este pode não ser o único fator.

Vários países europeus divulgam mensalmente números de vendas de automóveis e a conclusão desde novo cenário da Tesla acaba por ser óbvio. Ao comparar o desempenho da Tesla com o período homólogo, o construtor automóvel americano caiu em todos os mercados e entregou cerca de metade dos veículos do ano passado.

País Jan-25 Jan-24 % A/A Alemanha 1.277 3.150 -59,5% Reino Unido 1.293 1.581 -18.2% França 1.141 3.118 -63,4% Países Baixos 926 1.610 -42,5% Noruega 663 1.109 -40,2% Espanha 269 1.094 -75,4% Suécia 394 730 -46,0% Dinamarca 451 763 -40,9% Portugal 380 551 -31,0% Total 6,794 13.706 -50,4%

Portugal e mais países seguem esse caminho

A ideia generalizada em todos os países é que este declínio acentuado está associado a um declínio semelhante na aprovação do CEO da Tesla, Elon Musk, nesses mesmos mercados. São sondagens que mostram que a reputação de Musk está a cair a pique em muitos destes mercados após a sua intromissão na política, e o efeito está a afetar a Tesla.

Embora a reputação de Elon Musk esteja, sem dúvida, a afetar as vendas da Tesla, não é o único fator em jogo aqui. O primeiro trimestre é sempre mais difícil para a Tesla, uma vez que trabalha para liquidar o seu stock no quarto trimestre para impulsionar o seu desempenho financeiro no final do ano. A Tesla acaba por ter muito pouco stock para trabalhar no primeiro trimestre de cada ano.

No entanto, isto também se verificou no primeiro trimestre de 2023, algo que pode ser comparado com os números atuais. O outro fator significativo é o novo Model Y, recentemente revelado. A Tesla faz atualmente a transição do seu veículo mais vendido para o novo design, o que afeta a produção e o stock.